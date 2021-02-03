К чему снятся умершие родственники

Смерть близкого родственника – сильное потрясение для любого человека.

Нередко людям снятся умершие любимые, и многих такие сны пугают. Большинство боятся того, что покойник приходит к ним и зовет за собой в мир мертвых. Отчасти это правда, но не всегда усопшие родственники во сне предвещают смерть. В этом случае надо учитывать многие детали и разбираться в каждом конкретном случае. Существует несколько самых распространенных вариантов.

Вам снится умерший, как будто он жив

Если во сне вы проводите время со своим умершим родственником так, как будто он еще жив, этот сон не несет ничего плохого для человека. Однако таким образом усопший хочет напомнить о себе, так как ему кажется, что вы его забываете. Чтобы успокоить его, посетите могилу – ее нужно почистить, если вы давно этого не делали. Во время визита принесите с собой цветы и оставьте на кладбище.

Вам снится умерший, но вы знаете, что его нет в живых

Обратите внимание на детали сна. Что делал этот человек? Что делали вы? Возможно, вам запомнилась или бросилась в глаза какая-то мелочь или предмет. В таком случае усопший родственник хочет вас предупредить о надвигающейся опасности. Он желает вам только добра и хочет уберечь вас от того, что может произойти. Чтобы понять, о чем предупреждает родственник, стоит присмотреться к деталям в своем сне. Например, вы ехали на машине с покойным, это значит, что вам нужно быть аккуратнее на дорогах.

В некоторых случаях родственники могут подсказать вам правильный выход из ситуации, которой вы озабочены. Это происходит не напрямую, а тоже через знаки. Таким образом, человек пытается вам помочь и вывести на правильную дорогу.

Умерший человек просит вас о чем-то

Такие сны часто снятся самым близким родственникам покойного. Если он вас просит о чем-то, значит, нужно сходить на могилу и принести это. Часто они могут упомянуть свои личные вещи, но иногда бывает и такое, что ему нужно что-то несуществующее. В таком случае стоит принести на кладбище цветы и конфеты.

Любые другие просьбы усопшего лучше выполнять, и речь идет не только о том, что он просит для себя. Он может попросить вас сходить в церковь или купить какую-то вещь в дом. Все это нужно неукоснительно исполнить.

Алевтина Кузнецова