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Самые опасные дни февраля

Вечерняя Москва2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Ведический астролог Ирина Сычева рассказала о восьми опасных днях февраля 2021 года. По ее словам, в эти дни будет особенно сложно справляться с эмоциями.

5, 6, 7 февраля предстоят довольно сложные и эмоциональные дни. В эти дни могут зашкаливать страхи, апатия, депрессия и другие негативные эмоциональные состояния.

Ирина считает, что в эти три дня не стоит пытаться выяснять отношения ни на работе, ни в своей семье. Нужно расслабиться и сходить на спа-процедуры или в бассейн.

Следующий сложный день — 10 февраля, когда наступит канун новолуния. В этот период астролог советует отдыхать и думать о планах на будущее.

Повышенная опасность ДТП и различных сложностей на дорогах ожидается 18 февраля. Сычева советует в эти дни стараться держать себя в руках и не поддаваться на провокации.

Также излишне эмоциональными днями станут 25 и 26 февраля.

В эти дни тоже будет повышен эмоциональный фон, но уже не такой зашкаливающий, как 5, 6 и 7. Также в эти дни благоприятно проводить любые практики для успокоения, например, с помощью воды. Потому что Луна будет находиться в знаке Рака.

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