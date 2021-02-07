Флиртуйте налево и направо – любовный гороскоп на 8-14 февраля

В личной жизни сейчас нужно быть открытыми, дружелюбными и легкими.

Если хотите с кем-то познакомиться — не скрывайте, что заинтересованы в знакомствах, не играйте с партнером в недотрогу и не ждите, что кто-то будет вас добиваться. Можете делать первый шаг сами. Не рассчитывайте на «классические» традиционные ухаживания — новые отношения будут развиваться стремительно и без социальных танцев. Если у вас есть пара и вы боитесь ее потерять, ни в коем случае не контролируйте ее и не лишайте личного пространства. Так вы только ухудшите отношения. Вы можете удержать свою «половинку», укрепить и улучшить отношения, если сделаете ставку на общие интересы. Будьте партнеру другом, тогда ему и в голову не придет искать свежих впечатлений где-то без вас. Соединение Венеры с Юпитером в четверг — один из лучших романтических аспектов. Он символизирует оптимизм, удачу, счастье, половодье чувств, щедрость партнера на деньги и эмоции. Свидания и знакомства в этот день будут «особенными» — яркими и сказочными.

Овен ‌‌

На этой неделе Овнам лучше выбрать для свидания 10 или 11 февраля. Важное уточнение: близким к идеальному в эти дни будет поведение объекта симпатий, а вовсе не самих Овнов. Им лучше подстроиться под вкусы партнера и остерегаться «обламывать ему крылья», например, обесценивать его планы и принципы.

Телец

На этой неделе влюбленные Тельцы часто поступают во вред себе, из упрямства, жажды острых ощущений и тяги к новизне. Самыми яркими и запоминающимися днями обещают стать среда и четверг - но если вы не хотите лишних треволнений, вам лучше общаться с партнером в понедельник, вторник или субботу.

Близнецы

Звездным часом Близнецов станет середина этой недели. Среда и четверг - лучшие дни для судьбоносного свидания, активной дистанционной связи, романтического путешествия. Все форматы встречи не обойдутся без приключений, но Близнецы будут летать на крыльях любви и не заметят препятствий под ногами.

Рак ‌‌

На этой неделе Ракам нужно быть начеку до выходных. В понедельник и вторник есть вероятность нечаянно среагировать на старый триггер любовных разногласий и испортить хороший старт встречи. В среду и четверг события непредсказуемы, а любовные приключения небезопасны. Самый спокойный день - суббота.

Лев ‌‌

Личные симпатии остаются для Львов зоной высокого напряжения, и это вовсе не преувеличение. Очередной тайфун страстей и ключевой момент в отношениях ожидаются в середине недели. Среда и четверг - незабываемые дни, важно, чем именно они запомнятся: освежающими грозовыми разрядами или крахом надежд.

Дева ‌‌

На этой неделе самый ровный ход событий ждет влюбленных Дев в понедельник, вторник и субботу, а самые волнующие и непредсказуемые моменты поджидают их в среду и четверг. Меньше всего свободы выбора у Дев, попавших в зависимость от сложившейся ситуации (болеющих, путешествующих, много работающих).

Весы ‌‌

На этой неделе звезды советуют Весам не пропускать дни 10 и 11 февраля: в это время в их личной жизни возможны уникальные моменты. Это время любовного фарта, подъема чувств, а также непредвиденных интенсивных испытаний, которые позволят им «срезать путь» и быстрее разобраться в своих предпочтениях.

Скорпион

На этой неделе Скорпионов ждут новые виражи страстей в отношениях. Ключ от эмоциональной и сексуальной гармонии будет у них в руках в понедельник, вторник и субботу. В среду и четверг партнеры вновь шокируют друг друга, исход событий будет зависеть от обстановки, случая и резонанса темпераментов.

Стрелец

Наиболее бурная и насыщенная личная жизнь ожидает Стрельцов в середине этой недели. Звезды напоминают, что любовные успехи в это время сопровождаются неизбежными приключениями, и советуют заранее заботиться о технической базе романтических планов (например, о средствах связи и сервисе в поездках).

Козерог

Козерогам лучше избегать любовной инициативы в середине недели: она сулит им слишком много сюрпризов. Наибольший комфорт обещают понедельник, вторник и суббота, но в эти дни можно попасть в другую ловушку - не найти отклика у партнера. Чем короче история знакомства, тем выше такая вероятность.

Водолей

Влюбленные Водолеи на пике волнений в середине недели. В среду и четверг им будет трудно контролировать свои страсти, а партнер не устоит перед их обаянием или авторитетом. На этой волне они забудут про свои любовные комплексы (если таковые имеются), взорвут все границы и ринутся в омут с головой.

Рыбы ‌‌

В личной жизни Рыб царит затишье в понедельник, вторник и субботу. Это дни чувственности или мечтаний. Середина недели пригласит многих Рыб в водоворот приключений: новых знакомств, нестандартных удовольствий. Нежным, ранимым и чувствительным Рыбам звезды советуют отклонить такое приглашение.