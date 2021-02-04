Хаос в мыслях и чувствах — гороскоп на 5 февраля

23-24 лунные сутки. Основная часть дня сулит хаос в мыслях и чувствах.

Напряженное взаимодействие Луны в Скорпионе и ретро-Меркурия намекает, что не слишком плодотворными станут переговоры, поездки и учебные занятия. При продолжении вчерашних дискуссий приветствуется конструктивность. Предметом общения лучше сделать не претензии, а поиск оптимальных антикризисных мер: в этом случае, уже к ночи проявятся первые положительные результаты. Выводы и договоренности также лучше отложить до конца дня: вечерняя ингрессия Луны в Стрелец добавит энергии, подскажет доступный вариант, очевидный ход, приемлемый компромисс.

Овен ‌‌

Мысли Овнов вплоть до вечера будут занимать вчерашние сложные события. В зависимости от ситуации, думы могут касаться любви, дружбы, благосостояния или бизнеса. Неотложные контакты (даже неприятные - например, визит в налоговую инспекцию, трудный разговор с инвестором) лучше не откладывать и перенести на утро. Ближе к ночи настрой станет мягче и спокойнее, всюду появятся удачные схемы и варианты.

Телец

Для Тельцов день стартует с отзвука вчерашнего кризиса. Возможно продолжение атаки или неприятного разговора. Не исключено плохое самочувствие, вызванное неспокойной ночью и грузом ответственности. Важно, чтобы энергия не утекала на прокручивание навязчивых мыслей и шла в дело. Конструктива добавит поздний вечер: дадут эффект антикризисные меры, подоспеет помощь, найдутся компромиссные решения.

Близнецы

Близнецам сегодня предстоит неприятная часть дел. Не уладив их (например, не устранив поломку или не поправив здоровье), они не смогут двигаться дальше. Многие Близнецы будут вынуждены отложить развлечения или сделать остановку в пути. Маловероятен прогресс в учебе. Может требоваться визит к врачу, в сервис или в налоговую инспекцию. Восстановить равновесие и разогнать тучи поможет поздний вечер.

Рак ‌‌

Сегодня Раки одержимы оригинальной идеей или позитивным чувством, но им не хватает точки опоры. Нелегко перестроиться и добиться успеха в новом деле - но сложно и вернуться назад, к старым добрым временам. Трудно оформить творческий образ, подобрать слова для своих ощущений, найти нужный тон с детьми, определить цену услуг или объект вложений. Порядок в делах начнет просматриваться ближе к ночи.

Лев ‌‌

Львам вплоть до вечера неуютно. Возможны навязчивые эмоции, зависимость от привычек или семейной атмосферы. Настроение могут портить разногласия в доме и споры со значимыми людьми. Может появиться страх перемен и желание отсидеться в убежище. Вечер поменяет минус на плюс. Там, где нереальна победа, станет доступен компромисс или уверенный нейтралитет, что тоже можно считать отличным результатом.

Дева ‌‌

Сегодня Девам лучше отказаться от лишних поездок и контактов, а в тех, что необходимы, свести активность к минимуму. Утром и днем связи с миром будут сопровождаться помехами - а вечером, возможно, вы уже сами не захотите продолжать попытки. Остаток дня пройдет в более стабильной упорядоченной обстановке. Вероятно, вам удастся вернуться «на базу» (домой, на работу или в гости к надежным людям).

Весы ‌‌

Весам вплоть до вечера грозят убытки и другие неприятности. Порой они будут носить нематериальный характер - например, возможно беспокойство за детей, качество работ, творческую репутацию. Не слишком удачны покупки, сделки и финансовые переговоры. Не исключены погрешности в кодах, в платежных документах. К концу дня все станет на свои места: найдутся решения, вернется уверенность в своей правоте.

Скорпион

Сегодня обстановка остается к Скорпионам не слишком дружелюбной. Мало надежд на конструктивный разговор. Опору лучше искать в себе или в элементах старой жизни, не затронутых революционными веяниями. В конце дня сменится вектор внимания. Перед сном не помешает оптимизировать бюджет, уточнить диету, оценить новый источник дохода, привести в порядок вещи, сделать несколько целевых плановых покупок.

Стрелец

День несет Стрельцам не самые оптимистичные мысли и не самые приятные воспоминания. Многих Стрельцов посетят сомнительные идеи, способные лишь подмочить, а не улучшить репутацию. К счастью, они будут недолгими гостями. С приближением ночи, вопреки традиции, кошмары не усилятся, а исчезнут. У вас появится уверенность в своем окружении, а также в собственных талантах и способности внушать симпатию.

Козерог

Козероги сегодня вряд ли окажутся удачливыми покупателями, финансистами и бизнесменами. Не слишком хорошо пойдут дела и в других областях - например, в сфере коммуникаций, планирования, учебы, программирования, литературного творчества. Взвешивать варианты и искать компромисс лучше перед сном: идеальное решение маловероятно, но информация станет точнее, а ваш взгляд на условия задачи объективнее.

Водолей

Сегодня Водолеям не помешает противоядие от токсичных эмоций и мыслей. Также, им вплоть до вечера будет полезна выдержка: вопреки стереотипу, лучше лишиться шанса, чем пожалеть о том, что он пущен в ход. Нежелательны переговоры (легко дискредитировать дорогую вам идею). К ночи все станет наоборот: придет ценная информация, вы сможете применить имеющиеся у вас таланты или административные рычаги.

Рыбы ‌‌

На этот день Рыбам не стоит строить планы, связанные с общением. Совещания, консультации, собеседования, учебные занятия сегодня могут быть отменены, перенесены или организованы не так, как хочется. Также, не стоит отправляться в поездки или заниматься их прямой подготовкой (например, покупать билеты или искать спутников). Перед сном полезно заново оценить ситуацию и уточнить поставленные цели.