Повышается градус критичности – гороскоп на 8-14 февраля

На этой неделе на небе образуются 6 значимых планетных аспектов, из которых 4 аспекта – это соединения планет.

Данные аспекты могут указывать на начало нового цикла развития в той или иной сфере проявления.

8 февраля соединение Солнце-Меркурий. Данный аспект способствует усилению интеллектуальной активности. Быстрее идет аналитическая работа с информационными потоками. Успешно проходит усвоение учебного материала. Ускоряется движение деловых бумаг. Активизируются деловые и социальные контакты.

10 февраля квадратура Меркурий-Марс. В отношениях между людьми повышается градус критичности. Возможны ссоры, конфликты, нелицеприятные выяснения отношений. Возможны поспешные выводы и агрессивное поведение. Сбои в работе средств связи. Нарушения в договоренностях относительно контактов, поездок, встреч.

11 февраля соединение Венера-Юпитер. Встреча двух планет, которых древние астрологи называют благодетелями, считается благоприятным знаком для бизнеса и межличностных отношений. Это аспект проявления любви, симпатии, щедрости и богатства. Улучшается финансовая составляющая, растут доходы. Можно давать старт бизнес-проектам. На фоне этого аспекта гармонично развиваются партнерские и любовные отношения. Хорошо играть свадьбы и объявлять о помолвке.

13 февраля соединение Меркурий-Венера. Чувства проходят проверку разумом. Рассудочное отношение к любви и романтическим отношениям в целом. Хорошо для решения финансовых вопросов, покупок. Взвешенное и приятное в общении поведение. Могут быть увлечения искусствами. 14 февраля актуальны сразу 2 аспекта: секстиль Марс-Нептун и соединение Меркурий-Юпитер. Первый аспект способствует поступкам, продиктованным убеждениями. Это могут быть религиозные убеждения в лучших и адекватных их проявлениях. Также может проявиться сострадание и милосердие к нуждающимся. Аспект склоняет к бескорыстным поступкам. Что касается соединение Меркурий-Юпитер, то это классический аспект любознательности и потребности в учебе, в познании окружающего мира. Способствует наукам и благоприятствует в путешествиях. Стремление к новым знаниям приводит к обширным контактам и желанию делиться своими знаниями с окружающими.

Овен ‌‌

Первая половина недели складывается для Овнов неблагоприятно. Наиболее проблемная тема состоит в росте ваших материальных потребностей. Желание купить ту или иную вещь из числа модной одежды или ювелирных украшений может привести к подрыву вашего бюджета. Старайтесь не брать кредитов и банковских ссуд – так вы только усугубите свое финансовое положение. Во второй половине недели вы можете почувствовать потребность в спокойствии и уединении. Возможно, вы устанете от суеты повседневных будней, и вам захочется оказаться наедине с самими собой. Найдите время и место для того, чтобы осуществить это желание. Это также хорошее время для тех, кто интересуется эзотерическими науками, увлечен разгадыванием каких-то таинственных и загадочных явлений. Также вы сможете провести расследование по интересующему вас вопросу и понять то, что до сих пор оставалось скрытым. Если вы занимаетесь духовными практиками, то самое время подойти к этому более углубленно. Стремление к гармоничному сочетаний физических нагрузок, работы и отдыха является наиболее соответствующим текущему моменту.

Телец

Стремление Тельцов к достижению поставленной цели может оказаться неисполненным в первой половине недели. Возможно, причина неудач будет связана с некоторой переоценкой своих способностей и возможностей. А на самом деле, при проверке, может выясниться, что у вас пока мало ресурсов для того, чтобы преодолеть высокую планку, которую вы перед собой ставите. Во второй половине недели усиливается потребность в дружеском общении и поддержки со стороны единомышленников. Возможно, вам в голову придет интересная идея, для осмысления которой вам потребуется подключить свои дружеские контакты. Это хорошее время для планирования и сотрудничества с другими людьми в каких-либо коллективных проектах. В эти дни вам захочется получить новые необычные впечатления. Эту потребность вы сможете реализовать в ходе дружеской вечеринки, общения с единомышленниками в клубе по интересам, на форуме или в сообществе интернета. То, о чем вы мечтали и чего хотели получить, многое из этого может само придти к вам, даже без какого-то особого усилия с вашей стороны. Полагайтесь на счастливый случай, и он обязательно придет к вам.

Близнецы

В первой половине недели типичные Близнецы не застрахованы от ситуаций, когда можете быть поставлены в несвободное и зависимое положение от внешних обстоятельств. Не все поступки окажутся вам доступными, в какой-то части взаимодействия с внешним миром вам придется оказаться в зависимом положении. Например, в эти дни может ухудшиться ваше состояние здоровья и некоторое время вам придется пролежать в постели и пролечиться. Воздержитесь от вождения автомобиля – возрастает вероятность допустить нарушения правил дорожного движения и получить штрафные санкции. Во второй половине недели вам будет сопутствовать удача в карьере и в решении многих других вопросов, которые вы поставили себе целью. Особенность момента в том, что сейчас вам лучше действовать методами мягкой силы, когда вы сможете добиться желаемого результата методом убеждения, внимательным и тактичным отношением к собеседникам. Кроме того, это хорошее время для духовных практик с целью привести в гармонию обстоятельства вокруг вас, что способствовало бы достижению желаемого результата. Речь идет не только о восточных духовных практиках типа чтения мантр, медитации и цигуна, но и, прежде всего, это относится к молитвам – они будут наиболее эффективны.

Рак ‌‌

У Раков первая половина недели складывается неблагоприятно для развлечений. Посещение клубов, дискотек, концертов и дружеских вечеринок может привести к неприятностям. Усиливается напряженность в отношениях с некоторыми друзьями и подругами. В романтических отношениях также не все благополучно. Возможно, вам не понравится излишняя настойчивость со стороны любимого человека, и вы будете склонны усомниться в своих чувствах. Также это не лучшее время для хобби, спортивных состязаний и увлечений, связанных с творчеством. Однако во второй половине недели вы сможете восстановить дружеские связи. В целом в эти дни возможны приятные сюрпризы, неожиданности, связанные с исполнением заветных желаний. Чем больше вы будете общаться с друзьями и подругами, тем больше положительных впечатлений получите. Если вы являетесь завсегдатаями общения в социальных сетях и на форумах интернета, то на этой неделе может произойти романтическое виртуальное знакомство. Лучше всего это время пройдет для студентов. Вам не составит труда усвоить сложный учебный материал, установить гармоничные контакты с преподавателями и однокурсниками, сдать экзамены и зачеты. Тем, у кого было отставание в учебе, удастся закрыть пробелы в знаниях.

Лев ‌‌

Для Львов первая половина недели складывается напряженно, как в семье, так и в партнерстве и в карьере. Несмотря на сложности в реализации по этим ключевым жизненно важным направлениям, вы сможете многие проблемные моменты преодолеть. В семье могут выражать недовольство тем, что вы много времени тратите на работу и мало внимания уделяете домашним делам. Однако острота претензий сглаживается при благополучном финансовом положении. Вторая половина недели благоприятствует урегулированию вопросов с долгами. В ваше распоряжение может поступить крупная сумма денег. Хорошо заниматься вопросами оформления и получения наследства. Одинокие Львы могут познакомиться с представителем противоположного пола с близкими отношениями. Вы будете притягивать партнеров как магнитом, и они будут появляться вокруг вас. Ваш флирт в эти дни может оказаться необычайно привлекательным и манящим. Кроме того, усиливается ваша интуиция и вы способны действовать инстинктивно.

Дева ‌‌

Для Дев эта неделя складывается неоднозначно, и многое будет зависеть от того, какая сфера деятельности и тематика в данный момент актуальна. Первая половина недели складывается неблагоприятно для туристических поездок, урегулирования юридических вопросов, учебы и виртуального общения в интернете. Будьте разборчивее в связях и не доверяйте секреты своей личной жизни случайным людям. Берегите свою репутацию – она может оказаться под ударом недоброжелателей. Также немаловажно придерживаться правильного питания, не допуская излишеств – в противном случае могут быть проблемы со здоровьем. Вторая половина недели в целом проходит успешно. Вы останетесь вполне довольными тем, как развиваются партнерские отношения. Супружеская связь укрепляется во многом за счет взаимопонимания и физического влечения партнеров. Возможно, у вас появятся планы относительно совместной туристической поездки. Неплохое время для прохождения обряда венчания супружескими парами, прожившими в браке несколько лет – это будет способствовать закреплению отношений. Одинокие Девы могут повстречать свою «вторую половинку» на просторах интернета. Для вас может стать судьбоносным виртуальное знакомство на сайте знакомств или в социальной сети интернета.

Весы ‌‌

Первая половина недели может оказаться сложным временем для влюбленных Весов. Вы можете почувствовать охлаждение в чувствах и некоторый дискомфорт в интимных отношениях. Не следует предъявлять излишних требований к любимому человеку. В эти дни возрастает вероятность измен и конфликтных ситуаций. Могут произойти стрессовые события не только в жизни влюбленных, но и в связи с утерей денег. Вторая половина недели может быть связана с позитивными переменами в образе жизни. Это прекрасное время для борьбы с вредными привычками и перехода на здоровый образ жизни. К этому вас могут подтолкнуть проблемы со здоровьем, нехватка энергии и лишний вес. Прежде всего, рекомендуется подумать о правильном режиме дня, в частности о режиме сна и бодрствования. Возможно, имеет смысл посидеть на оздоровительной диете. Многие из вас с удовольствием будут заниматься текущими делами. Возможно, вам понравится убираться в квартире, вытирать пыль с полок, натирать до блеска полироль мебели и раскладывать вещи по полочкам и шкафчикам. Все вокруг вас должно быть красиво и находиться в полном порядке – с таким настроем вы будете браться за любую работу. Наведение порядка положительно отразится на вашем самочувствии.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе могут возникнуть сложности в партнерских отношениях. В супружеских отношениях следует умерить свои амбиции. Если вы уверены в любви партнера, то не злоупотребляйте его чувствами, не испытывайте их на прочность. Уважая себя, помните, что ваш партнер также нуждается в вашем внимании к его интересам. В противном случае может ухудшиться общая ситуация в семейной жизни. Следите за тем, чтобы члены семьи не увиливали от своих обязанностей по ведению хозяйства. Вторая половина недели складывается исключительно благоприятно для личной жизни. Ваши романтические отношения могут получить гармоничное развитие. Возможно, вас пригласят на какое-то торжественное мероприятие – лучше всего на подобные мероприятия ходить вдвоем с партнером. У вас может возникнуть спонтанное желание оформить сложившиеся отношения браком – настолько все будет казаться безоблачным и радостным. В супружеском союзе также отношения строятся на взаимной любви и готовности партнера брать на себя ответственность за совместные дела. Если у вас есть дети, то общение с ними доставит вам не меньшее удовольствие. Ребенок будет радовать вас своими успехами.

Стрелец

Наиболее проблемной темой недели у Стрельцов может стать состояние здоровья. Особенно это относится к тем, кто страдает от хронических заболеваний почек и мочеполовой системы. Держите ноги в тепле и не допускайте переохлаждений. Возможно, в эти дни у вас будут сложности с текущей работой, могут вырасти нагрузки и отношения с коллегами и подчиненными оставляют желать лучшего. Также это не лучшее время для контактов, знакомств. Вы можете внезапно поссориться с кем-то из людей из вашего повседневного круга общения: соседей, родственников, знакомых, друзей. Вторая половина недели благоприятствует домоседам. Дело в том, что вы получите удовольствие из спокойного семейного времяпрепровождения в кругу близких и родных людей. Ваше внимание во многом будет направлено на благоустройство жилищных условий и наведения порядка в окружающем вас пространстве. Вам будет интересно чинить бытовую технику, осваивать функции вновь приобретенной техники, ухаживать за домашними животными. Теперь вы сможете быстро решить все подобные дела.

Козерог

Первая половина недели может сложиться напряженно для типичных Козерогов. Наиболее проблемная тема – любовные отношения. Несмотря на усиление чувства влюбленности, вы можете столкнуться с некоторыми препятствиями. С одной стороны кто-то из ваших друзей или подруг может неодобрительно высказываться от предмете ваших чувств. Также у вас может элементарно не хватить денег, чтобы покупать подарки любимому человеку и себе модные красивые вещи для того, чтобы красиво выглядеть. Старайтесь не обсуждать с любимым человеком меркантильные вопросы, касающиеся денег и того, как они расходуются – это может ухудшить отношения. Вторая половина недели намного успешнее и радостнее. Это может быть связано с увлекательным общением, творчеством, любовью. Возможно, вас заинтересует нечто новое, о чем вы раньше не знали. Это может быть тема для нового увлечения, игры, спортивного занятия или же увлечение каким-либо видом искусства. Главное, чтобы у вас было достаточно свободного времени для досуга, хобби. Также это хорошее время для романтических знакомств, которые могут состояться во время поездки или при посещении концерта, клуба, театра. Если у вас есть дети, то общение с ними доставит вам огромное удовольствие.

Водолей

Первая половина недели складывается напряженно для Водолеев. Основная болевая тема может быть связана с взаимоотношениями в семье с близкими родственниками, родителями. Возможно, кто-то из членов семьи будет нуждаться в вашем внимании и заботе и вам потребуется выполнять какие-то обязанности. Нельзя сказать, что домашние дела и заботы вам придутся по душе. Но вы будете склонны действовать самостоятельно, подчас игнорируя мнения членов семьи. А это и может вызвать недовольство домашних. Во второй половине недели может улучшиться ваше финансовое положение, и вы сможете порадовать себя приятными и полезными покупками. Не исключено, что кто-то из родственников окажет вам материальную помощь. Во всяком случае, при необходимости вы можете на это рассчитывать. Прежде всего, это удачное время для покупки товаров для дома. Например, вы можете купить бытовую технику по акции с большим дисконтом. Хорошее время делать закупки продуктов впрок для всей семьи – также по выгодным оптовым ценам со скидками. Можно планировать совместные домашние дела, выполнение работ всей семьей в квартире.

Рыбы ‌‌

В первой половине недели Рыбы могут разочароваться в некоторых людях из своего ближайшего окружения. Возможно, кто-то из знакомых не оправдает вашего доверия и станет причиной распространения неприятных вам слухов и сплетен. Будьте разборчивее в связях, не откровенничайте о своей личной жизни со случайными знакомыми или попутчиками. Сейчас будет действовать правило: если знают двое, значит, знают все. Возможны недоразумения в отношениях с соседями. Впрочем, с наступлением второй половины недели ваши отношения с окружающими людьми улучшатся. Доброжелательный стиль общения поможет вам окружить себя приятными людьми и хорошо провести время. Усиливаются ваши интеллектуальные способности, что положительно отразится на учебе. Можно планировать на эти дни поездки, сдачу экзаменов, зачетов. Новые знакомства вполне оправдают ваши ожидания. Хорошее время для того, чтобы подумать о своей внешности и что-то поменять в имидже. Это особенно относится к женщинам. Ваши эксперименты с прической, стилем макияжа, цветом волос и одеждой могут оказаться неожиданно смелыми и оригинальными. Кое-что из этих изменений может войти в ваш постоянный стиль.