Возьмите обет молчания — любовный гороскоп на 5 февраля

Сегодня стоит меньше говорить — одним словом можно испортить отношения.

Овен ‌‌

Сегодня Овны не готовы оценить события в личной жизни объективно. Возможен перегиб в общем взгляде на отношения (особенно, их материальную и сексуальную сторону). Чрезмерное значение получит мнение друзей или социальная успешность. Ближе к ночи бури в мыслях улягутся и горизонт вновь станет ясным.

Телец

Сегодня Тельцы проснутся с надеждой, что вчерашнее - сон, но он будет явью. Кто-то припомнит мощный всплеск страстей, а кто-то вздрогнет, вспомнив сцену ревности или шокирующий сюрприз. Вечером все наладится, либо из двух зол будет выбрано меньшее. Но наметится дурная тенденция ссор на будущее.

Близнецы

Сегодня Близнецы вынуждены поставить любовные дела на паузу и заняться тем, чего требует ситуация. Даже если вы сторукий Шива, с возникшими делами вряд ли удастся управиться до вечера. Но в самом конце дня вам все же удастся урвать несколько приятных минут и даже, возможно, провести с пассией ночь.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленным Ракам лучше не поддаваться искушению эпистолярного творчества. Отправляя объекту симпатий письмо, фото или видео, они наверняка допустят критичный промах. Неудачный день для знакомств, свиданий, объяснений, регистрации на дейтинг-сервисе. Опасна попытка перейти на интимный тон.

Лев ‌‌

Львам стоит отложить все свои любовные маневры на поздний вечер: сегодня это лучший период для очной встречи или дистанционного контакта. Если в любви вам нужен посредник, вы тоже найдете его именно в это время. Днем разговор не заладится - или потечет по вчерашнему, явно непродуктивному, сценарию.

Дева ‌‌

Утром все попытки Дев продвинуться в любовных делах будут заканчиваться неудачей - или давать такой скромный результат, что станет до слез жалко убитого времени. А вот вечер может пройти неплохо - при условии, что вы избрали не старый знакомый шаблон, а новый сценарий, указанный обстоятельствами.

Весы ‌‌

Влюбленных Весов вплоть до вечера будут преследовать неприятные мысли - и надо признать, что для них есть основания. Хорошая новость: проблемы не так сильны, чтобы лишить вас главных козырей в любовной игре, а значит, и беспокоиться вам, по большому счету, не о чем. В конце дня вы в этом убедитесь.

Скорпион

Сегодня влюбленных Скорпионов может посетить ощущение безнадежности собственных усилий. Особенно вероятно разочарование в своих талантах у тех Скорпионов, что возлагали много надежд на свое красноречие и на способность партнера услышать их доводы. Им лучше не упорствовать и к ночи сменить тактику.

Стрелец

Мысли и настроения этого дня повергают Стрельцов в уныние и направляют по дурной дорожке, прочь от счастья. Проплутав в темном лесу сомнительных идей, коварных соблазнов и порочных ассоциаций, к концу дня Стрельцы все же выберутся на правильный путь. Свидание им лучше назначить на поздний вечер.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит примерять на себя чужой любовный опыт. Еще одна ловушка дня - мыслить старыми шаблонами там, где жизнь уже установила новые стандарты. Если утром возникло навязчивое желание позвонить или написать пассии, выждите: к вечеру вы переоцените ситуацию или найдете другие слова.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям лучше взять обет молчания и снять его лишь с приближением ночи. Пауза поможет вам перезагрузить собственное сознание и обнулить ошибки, которые вы, возможно, уже допустили в общении с любимым человеком. В конце дня ситуация начнет работать на вас и вы все наверстаете.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам не стоит отправлять любовные письма и заполнять анкеты на дейтинг-сервисах. Если вас мучает эпистолярная лихорадка или распирают оригинальные идеи, создайте черновик или выплесните свой настрой в дневнике, в пересказе от третьего лица. Если вы слабы в переписке, учитесь у других.