Широкие возможности для обогащения — финансовый гороскоп на 8-14 февраля

Вас ждет крайне удачная в денежном плане неделя.

Соединение Венеры с Юпитером в четверг символизирует широкие возможности для обогащения, удачный ход финансовых ситуаций и крупные приобретения. А так как это еще и день Новолуния, можно рассчитывать на удачный по деньгам весь лунный месяц. Но только нужно учитывать, что Венера будет в Водолее, и значит, финансовые ситуации окажутся достаточно нетривиальными и оригинальными. Деньги будут приходить оттуда, откуда не ждали. Ценности могут выглядеть совсем не так, как вы привыкли, что выглядят ценные, дорогие вещи. Поэтому не ограничивайте себя стандартными представлениями о выгоде, богатстве и благополучии. Будьте открыты новому. Еще один удачный на этой неделе день для денег — суббота. Соединение Венеры с ретроградным Меркурием вернет что-то из потерянных вещей или упущенные финансовые возможности. На психологическом плане аспект даст вам возможность пересмотреть отношение к деньгам и найти глубинные причины того, что происходит у вас в материальной сфере.

Овен ‌‌

Первая половина недели у Овнов может быть связана с убытками. Наиболее вероятной причиной этого может стать утрата контроля над расходуемыми финансами. Бизнесмены могут увлечься инвестициями и вкладывать деньги под влиянием эмоционального импульса и не просчитывая должным образов возможные последствия. Деньги не любят такого нерасчетливого к себе отношения и покидают их владельца. Чтобы минимизировать риск потери денег, старайтесь ограничить свои расходы и воздерживаться от инвестиций в коллективные проекты. Вторая половина недели позволит вам несколько улучшить финансовое положение. Особенно это относится к тем, кто имеет дополнительный источник доходов помимо основной работы. Речь идет о частной подработке, работе на полставки или по совместительству. Успешно поработают фрилансеры и те, кто имеют несколько источников дохода одновременно. Также вы можете рассчитывать на получение льгот и компенсаций от работодателя.

Телец

В самом начале недели Тельцы будут склонны к экстравагантному и излишне независимому поведению. Это может негативно отразиться на вашей карьере. Могут возникнуть недоразумения в отношениях с начальством. Возможно, вы из благих намерений попытаетесь предпринять инициативу в важном деле. Однако начальство может расценить эту инициативу иначе, посчитав ваши действия самоуправством, выходящим за рамки ваших полномочий. Непоследовательность и непредсказуемость вашего поведения может поставить начальство в тупик. Во всяком случае, взаимоотношения с начальством могут привести к неожиданным переменам в карьере. Будьте осмотрительнее и не делайте того, о чем вас никто не просит. А вот вторая половина недели напротив, благоприятствует в реализации самых смелых инициатив. Вы имеете шанс на успех при условии, что будете активно советоваться со знающими людьми, являющимися профессионалами в своем деле. Успешно проходит деловая переписка. Рекомендуется строить планы на будущее и активнее сотрудничать с единомышленниками. В одиночку вы не сможете сделать то, что хотите, а в рамках коллективного труда это станет возможным.

Близнецы

У Близнецов в первой половине недели непростое время для тех, чья работа связана с частыми служебными командировками, работой вахтовым методом. Рекомендуется воздерживаться от частной подработки, особенно если она предусматривает получение дохода без соответствующего налогообложения. В это время у вас могут быть сложности с контролирующими фискальными властями, а также клиент может внезапно отказаться от заказа. Бизнесмены вряд ли смогут добиться взаимовыгодного сотрудничества с иностранцами. Не лучшее время для расширения географии бизнеса. Во второй половине недели вам на помощь может придти влиятельный покровитель. Если вы занимаете руководящую должность, то ваши организационные и управленческие решения будут успешными. Вы можете получить ценную информацию, благодаря которой сможете принять правильные управленческие решения. Особенно это относится к тем, кто использует методы «мягкой силы», т.е. пытается решать вопросы методом убеждения, а не принуждения.

Рак ‌‌

У Раков первая половина недели может быть связана с какими-то неожиданными событиями форс-мажорного свойства. Многие дела, которые вы совсем недавно себе запланировали, возможно, придется отменять или корректировать в оперативном порядке. Бизнесмены могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств. Также могут быть сбои и задержки с поступлением денег на ваши банковские счета. В результате вы не будете иметь возможности сделать то, что хотели. Вы не застрахованы от технических сбоев и аварийных ситуаций. Будьте готовы к неожиданностям. Вторая половина недели меняет акценты влияний и в целом складывается благоприятно. Усиливается ваша интеллектуальная активность и любознательность. В любой профессии всегда есть чему поучиться. Используйте эти дни для приобретения полезных знаний с целью повышения уровня квалификации. Активнее советуйтесь, консультируйтесь, обменивайтесь опытом с коллегами. Успешно проходят служебные командировки.

Лев ‌‌

Львам в первой половине недели, возможно, придется преодолевать серьезные препятствия, чтобы реализовать свои инициативы. Дело в том, что в эти дни внешние обстоятельства складываются неблагоприятно. Руководящим работникам и владельцам бизнеса рекомендуется воздерживаться от принятия управленческих решений и подписания договоров о деловом партнерском сотрудничестве. В это время могут быть нарушения стабильности бизнеса. Кто-то из деловых партнеров может нарушить договорные обязательства и это может привести к сбою в работе. Также могут активизироваться ваши конкуренты. Вторая половина недели складывается благоприятно для тех, кто неудовлетворен существующим положением дел и готов пойти на серьезные перемены. Можно делать кадровые перестановки. Успешно проходит реструктуризация долгов и оптимизация бюджетных расходов. Вам будет несложно получить доступ к кредитным ресурсам, оформить банковскую ссуду. В текущей работе старайтесь использовать по максимуму все возможности, которые вам предоставляют технические средства.

Дева ‌‌

Девам в первой половине недели, возможно, придется отстаивать свою деловую репутацию. В трудовом коллективе могут возникнуть сложности в отношениях с коллегами. Не следует браться за ту работу, в которой у вас мало опыта – иначе вам придется заново переделывать работу. Дело в том, что сейчас повышаются риски неправильно оценить свои способности и взяться за очень сложную и трудоемкую работу. Однако вашей квалификации может оказаться недостаточно для успешного выполнения такой работы. И это может бросить тень на вашу деловую репутацию. Рекомендуется воздерживаться от служебных поездок. Это сложное время для тех, кто работает вахтовым методом – возможны чрезвычайные происшествия и штрафные санкции. Во второй половине недели ситуация улучшается. Вы сможете успешно завершить переговорный процесс и подписать взаимовыгодный договор о партнерском сотрудничестве. Успешно идет учеба, для вас не составит труда сдать экзамены по переаттестации. Также это хорошее время для привлечения клиентов к своим услугам.

Весы ‌‌

Первая половина недели у Весов может быть связана с финансовой нестабильностью. Возрастают риски убытков для спекулятивного бизнеса, связанного с игрой на бирже или оптовыми сделками. Вы можете излишне увлечься и на короткое время утратить контроль над финансовой безопасностью. Но в условиях резких перепадов в курсах акций и стоимости валют достаточно потерять контроль на мгновение и сразу понести убытки. Особенно это касается тех, кто отдает предпочтение экстремальному краткосрочному трейдингу. Также в это время лучше воздержаться от оплаты не срочных счетов – при проведении денежных платежей сумма перевода может зависнуть. Вторая половина недели благоприятствует изобретателям, инженерам, рационализаторам. Вы сможете предложить интересные технические решения, повышающие производительность труда. Успешно пойдут дела у мастеров сервисных центров по обслуживанию и ремонту всевозможной техники. Вы сможете легко находить неисправности и быстро их устранять. Хорошее время для наведения идеального порядка в делах и на рабочем месте. В первой половине недели смогут улучшить отношения с коллегами в трудовом коллективе. В результате вам могут поручить выполнение той работы, которая вам самим нравится.

Скорпион

Первая половина недели у Скорпионов может оказаться проблемной для ведения партнерского бизнеса. Может осложниться переговорный процесс. Ваши контрагенты могут занять неконструктивную неуступчивую позицию, что может поставить на грань срыва переговоры. Особенно это касается ведения переговоров и оформления договора аренды или сделок с недвижимостью. При работе с деловыми бумагами вы рискуете потерять важный документ в самый ответственный момент, когда его требуется предъявить. Также могут осложниться отношения с некоторыми клиентами в сфере услуг. Возможен возврат ранее выполненного заказа из-за обнаружения брака. Не лучшее время для завершения ремонтно-строительных работ и сдачи готового объекта заказчику. Вторая половина недели благоприятствует проведению рекламных акций. В случае проведения рекламных мероприятий вы сможете легко заручиться поддержкой потенциальных клиентов. Особенно это касается консультантов сетевого маркетинга. Представителям творческих профессий удастся продемонстрировать на публике свои таланты и способности. Можно с успехом участвовать в конкурсах, кастингах, сдавать экзамены и зачеты.

Стрелец

Информация может не только помогать, но и мешать работе. И первая половина недели складывается для Стрельцов как раз так, что информация мешает. Разумеется, речь идет о недостоверной или излишней информации. В первом случае вы рискуете допустить ошибки и принять неверное решение. Во втором случае вы можете терять непозволительно много рабочего времени, чтобы разобраться в большом массиве информации. Другой проблемной темой могут стать конфликтные ситуации в трудовом коллективе. Это особенно вероятно в тех случаях, когда возникает необходимость переделывать ранее выполненную работу. Вторая половина недели намного успешнее. Вы сможете успешно завершить работу над текущими проектами. Уделите максимум внимания организации производственного процесса, планированию и самодисциплине – в этом ключ к успеху. Офисным служащим звезды советуют озадачить работодателя вопросом улучшения условий труда на рабочем месте. Дело в том, что сейчас ваша производительность труда будет находиться в прямой зависимости от удобства и комфорта на рабочем месте. Также это хорошее время для подготовки отчетов.

Козерог

Козерогам в первой половине недели звезды советуют не делать крупных покупок. Дело в том, что товары, которые вы купите, могут оказаться плохого качества и в дальнейшем их придется сдавать обратно в магазин. В целом у вас на этих днях могут быть убытки в результате нерационального расходования финансовых ресурсов. Это не лучшее время для рискованных инвестиций. Вложения денег в проведение рекламных мероприятий также могут оказаться неэффективными. Рекомендуется заниматься текущими делами, в которых вы имеете большой опыт. Не следует браться за новые дела, в которых вы пока недостаточно сведущи. Вторая половина недели благоприятствует торговцам, консультантам и водителям транспортных средств. Бизнесмены могут преуспеть в оптовых закупках и при раскрутке своего бизнеса. Рекомендуется активнее обзаводиться деловыми связями. Благодаря внимательности к людям и тактичному стилю общения вы сможете привлечь к себе симпатии окружающих. Успешно проходит обмен мнениями. Вы сможете привлечь к сотрудничеству любого человека, в котором окажетесь заинтересованы.

Водолей

Личные инициативы в делах иногда бывают наказуемы. И первая половина недели для Водолеев может сложиться как раз таким неблагоприятным образом. Звезды советуют пересмотреть свое отношение к некоторым ключевым вопросам бизнеса, особенно там, где дела складывались неудачно. Анализ ситуации при подведении итогов может приоткрыть вам причину неудач. Работа над собственными ошибками – вещь малоприятная, но полезная. Не следует брать на себя ответственность в тех делах, в которых не проведен доскональный анализ и нет уверенности в успехе. Ошибка может скрываться в недостаточном учете внешних факторов и интересов людей, которые могут быть причастны к вашему делу. Во второй половине недели удачное время для финансовых вложений в недвижимость и получения дохода от сделок с недвижимостью. Ставьте перед собой задачу непременно доводить начатые дела до конца и у вас все получится. Доходы могут существенно вырасти. Это удачное время для принятия финансовых решений о тех или иных покупках. Часть доходов может быть получена за счет дополнительной удаленной подработки.

Рыбы ‌‌

У типичных Рыб в первой половине недели могут осложниться деловые контакты. Будьте осмотрительнее при работе с информацией. Возможно принятие ошибочных решений из-за ложных сведений. Также некоторая важная информация может поступить с задержкой. От деловых знакомств пока лучше воздержаться. Держите все дела под личным контролем. Старайтесь действовать открыто, избегайте заключения неофициальных сделок и иных действий, идущих вразрез с нормами закона. Не следует давать обещания другим людям – выполнить свои обещания окажется намного труднее, чем вы полагаете сейчас. То же самое относится к обещаниям других людей. Вы можете так и не дождаться обещанного. В этом смысле не приходится рассчитывать на надежность своих деловых связей. Во второй половине недели ситуация поменяется к лучшему, если вы станете полагаться только на самих себя. Именно от того, какие вы предпримете инициативы в делах, будет зависеть успешность вашей деятельности. Внешние обстоятельства будут благоприятствовать тем, кто способен к активным действиям и готов брать на себя ответственность.