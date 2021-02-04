Учитесь на чужих ошибках — финансовый гороскоп на 5 февраля

Сегодня стоит смотреть на коллег и перенимать чужий опыт.

Овен ‌‌

Для типичных Овнов этот день сложится удачно. Возрастает значимость информации, деловых контактов и умения договариваться с людьми. Наиболее успешное направление, куда рекомендуется направить свои усилия, может быть связано с творческой работой в составе группы единомышленников. Также хорошо заниматься планированием и проектно-конструкторскими разработками.

Телец

Хороший день для Тельцов, работающих в государственных учреждениях или крупных фирмах. Главное условие успеха – целенаправленные действия, ориентированные на получение конкретного практического результата. Наиболее эффективной будет методичная работа по заранее согласованному плану. Можете рассчитывать на поддержку начальства.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды советуют основное внимание уделить вопросам повышения уровня квалификации. Знания, которые вы приобретете сегодня, сыграют немаловажную положительную роль в деле решения практических вопросов. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к издательскому бизнесу, дальним перевозкам грузов, высшему образованию, дизайнерским студиям.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам быть готовыми к тому, что многие важные события сегодня будут проходить тайно. Например, некий влиятельный покровитель может оказать вам финансовую и иную помощь, но при этом будет стараться публично не афишировать свое поведение. Успешно решаются финансовые вопросы, связанные с получением банковских ссуд, покупки товара в кредит.

Лев ‌‌

Львы сегодня могут преуспеть в профессиональной деятельности, связанной с деловым партнерством и индивидуальным обслуживанием клиентов. Вы будете обеспечены выгодной работой и получите немало лестных отзывов от клиентов за хорошую работу. Ваши возможности будут прирастать за счет включения новых людей в сферу ваших экономических интересов.

Дева ‌‌

Девам звезды советуют в этот день сосредоточиться на практической работе по выполнению текущих задач. С утра рекомендуется чётко распланировать время работы и правильно расставить приоритеты. Хорошие отношения складываются с коллегами. Уделяйте больше внимания качеству и соблюдению сроков выполнения тех или иных работ.

Весы ‌‌

Отличный день для Весов, имеющих свой бизнес и ориентированных на его расширение. Ваше стремление выйти за пределы развития получит поддержку со стороны деловых партнеров в других регионах и странах. Преуспевают представители творческих профессий, а также те, кто причастен к индустрии моды, отдыха, развлечений, туризма. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах и любых иных конкурентных видах деятельности.

Скорпион

У Скорпионов сегодня неплохие шансы для улучшения условий труда на рабочем месте. Можно обращаться к работодателю с просьбами об улучшении условий и вам в этом пойдут навстречу. Хорошо поработают представители профессий, связанные с коммунальными услугами, строительством, ремонтными работами, сделками с недвижимостью.

Стрелец

Стрельцы сегодня смогут извлечь пользу из имеющихся деловых связей. Это касается тех ситуаций, когда вашей личной компетенции бывает недостаточно для решения вопросов. Многие смогут значительно расширить круг полезных знакомств. Наибольших успехов добьются социальные работники, консультанты, а также те, чья работа связана с частыми поездками и контактами, сферой услуг и сетевым маркетингом.

Козерог

Один из лучших дней для Козерогов, работающих индивидуально или в коллективе, но не занимающих руководящих должностей. Старайтесь не расширять круг своей ответственности на других людей – это усложнит вам выполнение текущей работы. Сейчас не лучшее время для работы, связанной с контактами, обменом мнениями, информацией и документами.

Водолей

Сегодня Водолеи могут почувствовать усиление энергетики и желание действовать самостоятельно. Приток новой информации станет стимулом для творческого переосмысления своей профессиональной деятельности, усовершенствования методов в работе. Успешно пойдут дела у торговцев. Хорошее время для деловых поездок и встреч.

Рыбы ‌‌

Для типичных Рыб сегодня будет важно, в каких условиях осуществляется трудовая деятельность. Чем уютнее и спокойнее эти условия, тем выше результат. Вы будете более успешны, если сосредоточитесь на тех делах, которые требуют глубокого изучения в уединенной обстановке. Прекрасно проявят себя фрилансеры, работающие дистанционно, на дому, с использованием возможностей интернета.