Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Приметы на 5 февраля: что нельзя делать в этот день

СОВА7 часов назад
Фото: СОВА

Запрещается жадничать и отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Считается, что чем более щедрым и отзывчивым станет человек 5 февраля, тем больше удачи и достатка будет у него в текущем году.

Беременным нельзя в этот день стоять на пороге. В противном случае ребёнок может родиться плаксивым и болезненным.

Не стоит излишне веселиться и танцевать, иначе можно привлечь неприятности и нехорошие хлопоты.

Не следует лениться и выполнять свою работу абы как. Наши предки верили, что тогда на бездельника обрушатся неотложные дела печального характера.

Не рекомендуется выяснять отношения и назначать на 5 февраля важные переговоры. В этот день к консенсусу прийти не удастся, несмотря на все усилия сторон.

Сны в эту ночь подскажут, как обстоят ваши дела с противоположным полом. Так, если сновидения оставили приятное впечатление, можно действовать в том же духе и даже предпринимать новые шаги. Если же приснилось нечто нехорошее или даже кошмар, необходимо изменить тактику поведения, даже если внешне пока все кажется радужным.

Последние новости
Народные приметы на 4 февраля: что нельзя делать в этот день
Народные приметы на 3 февраля: что нельзя делать в этот день
Народные приметы на 31 января: что нельзя делать в этот день
Гадания

Читайте также

Учитесь на чужих ошибках — финансовый гороскоп на 5 февраля

Возьмите обет молчания — любовный гороскоп на 5 февраля

Хаос в мыслях и чувствах — гороскоп на 5 февраля