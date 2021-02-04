Приметы на 5 февраля: что нельзя делать в этот день

Запрещается жадничать и отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Считается, что чем более щедрым и отзывчивым станет человек 5 февраля, тем больше удачи и достатка будет у него в текущем году.

Беременным нельзя в этот день стоять на пороге. В противном случае ребёнок может родиться плаксивым и болезненным.

Не стоит излишне веселиться и танцевать, иначе можно привлечь неприятности и нехорошие хлопоты.

Не следует лениться и выполнять свою работу абы как. Наши предки верили, что тогда на бездельника обрушатся неотложные дела печального характера.

Не рекомендуется выяснять отношения и назначать на 5 февраля важные переговоры. В этот день к консенсусу прийти не удастся, несмотря на все усилия сторон.

Сны в эту ночь подскажут, как обстоят ваши дела с противоположным полом. Так, если сновидения оставили приятное впечатление, можно действовать в том же духе и даже предпринимать новые шаги. Если же приснилось нечто нехорошее или даже кошмар, необходимо изменить тактику поведения, даже если внешне пока все кажется радужным.