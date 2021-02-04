Что личный астролог Сталина предсказал 2021 году

Люди хотят знать будущее, поэтому провидцы пользуются большой популярностью: Нострадамус, Ванга, Мессинг.

Но есть не менее сильные предсказатели, о которых мало кто знает. К ним относится личный астролог Сталина – Сергей Вронский. У этого человека – удивительная судьба. Он родился в 1915 года в семье генерала царской армии и был десятым ребенком в семье . После революции его отец перешел на службу к большевикам, и в 1920 году сам Ленин подписал разрешение на переезд семьи за границу. Однако, этому не суждено было сбыться: в дом генерала ворвались солдаты и расстреляли всю семью. Сергей спасся чудом – он в это время гулял с гувернанткой. Она вывезла мальчика в Ригу, к бабушке, где и началось его обучение эзотерике. Бабушка, княгиня Негош, была потомственной ясновидящей, хиромантом и астрологом. Она научила внука всему, что знала сама. Он получил прекрасное образование и для продолжения обучения был отправлен в Германию, где и познакомился с нацистскими функционерами, которые верили в мистику. В этот период Вронский начинает делать свои предсказания, большая часть из которых являлась к нему во снах. Он «увидел» поражение немцев во второй мировой войне, и это видение дало толчок к началу сотрудничества с разведкой СССР. После войны Вронский переехал в Москву, где интенсивно работал. Он написал 12 томов «Классической астрологии», читал лекции по астрологии и космобиологии и делал предсказания. Среди самых известных: предупреждение Юрию Гагарину о необходимости переноса даты последнего полета и попытка отговорить от операции Сергея Королева, который умер на операционном столе.

Вронский делал прогнозы не только для советской элиты и самого Сталина, но и описывал будущее России, которое являлось ему во снах. В своих предсказаниях будущего астролог выделил «зеркальный» 2020 год, в котором вся планета вынуждена будет «расплачиваться за грехи человечества».

А вот следующий за ним 2021 год станет точкой отсчета трансформации мирового устройства и человеческого сознания. Вронский «увидел» религиозный раскол в обществе, смещение фокуса людей на личностное развитие, начало изменений общечеловеческих ценностей. При этом он указывал, что наступают непростые времена, которые принесут с собой природные катаклизмы и войны. Что не может не радовать, Вронский был уверен, что Россию обойдут стороной экологические катастрофы и военные действия.

Надеемся, что сбудутся только хорошие прогнозы личного астролога Сталина.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог