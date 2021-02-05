Какие знаки зодиака лучше всего подходят друг другу

Среди многочисленных знаков зодиака есть те, которые чуть ли не идеально подходят друг другу – их отношения заканчиваются свадьбой и прекрасной семейной жизнью, именно при них говорят «любовь как в сказке».

Что же это за знаки зодиака, и почему они так подходят друг другу?

Телец и Дева

В этих отношениях Телец всегда будет стремиться к идеалу, а Дева – постоянно и во всем будет его поддерживать. По итогу семейные отношения будут невероятно крепкими и счастливыми. Кроме того, Телец будет работать не покладая рук для того, чтобы жизнь была как можно лучше, а его партнер будет постоянно поддерживать все начинания и утешать в сложные моменты.

Рак и Рыбы

Ситуация похожа на предыдущую, однако отличается тем, что чрезмерная активность Рака и его постоянно стремление делать что-то новое будет направляться в нужное и важное русло именно партнером. В этих отношениях Рыбы будут играть очень важную роль, так как от них требуется максимальная самоотдача, а в некоторых ситуациях даже самопожертвование, но это того стоит, ведь отношения будут невероятно счастливыми.

Весы и Скорпион

Рядом с Весами вспыльчивый и чрезмерно агрссивно настроенный Скорпион будет чувствовать себя безопасно и максимально комфортно, а потому поведение его будет спокойным и уравновешенным. Весам же нравится то, что они чувствуют постоянную опеку и защиту со стороны партнера, а потому отношения получаются приятными и надежными.