О чем нельзя говорить даже с родственниками

Как мы можем убедиться, оглянувшись вокруг, отношения внутри семьи бывают не всегда гладкими, а иногда и вовсе разрушительными.

Как же можно обезопасить себя и свой мир от возможных разочарований и негатива от близких? Попробуйте соблюдать несколько правил.

1. Родителям нельзя говорить плохо друг о друге кому-то из детей. Если один родитель критикует или обесценивает другого – ребенку приходится выбирать «кого любить больше», а ведь оба родителя для него важны. Возникает злость и обида, которая найдет выход позже, нередко в отношении того самого родителя, который пробовал настроить ребенка, привлечь на свою сторону. В других случаях этот негатив начнет выражаться на близких или уйдет в большой социальный мир.

2. Бабушкам и дедушкам так же нельзя критиковать своих детей перед внуками. Ребенок инстинктивно будет пробовать защитить своих родителей и обострятся отношения со старшим поколением.

3. Когда между мужем и женой возникает конфликт или ссора, то лучше обратится к стороннему человеку или специалисту, чтобы найти решение. Если обсуждать ситуацию с родными – они останутся в нее включенными навсегда, муж с женой уже успеют помириться, а у родственников останется «осадочек», который будет влиять на отношения между всеми участниками процесса.

4. Старшим нельзя обвинять младших (детей, внуков) в том, что происходит в их жизни. «Все беды из –за тебя», «Всю жизнь на тебя положила, а ты…» такие утверждения несправедливы, это манипуляции и обычно они вызывают много негатива и агрессии.

5. Если в семье напряженные отношения – нельзя обсуждать свои доходы, достижения. Члены семьи зачастую уверены в том, что в семье все должно быть «общее», а когда кто-то добивается успеха, возникает много зависти по принципу «я тоже так хочу, пусть поделиться со мной!». А здесь недалеко и до другой идеи «пусть ему будет так же плохо, как мне!». Такое видение будет негативно влиять на судьбу того, кому завидуют, поэтому лучше поостеречься недобрых глаз и ушей, даже если с ними связывает кровное родство.

Диана Сабитова