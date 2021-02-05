Пять знаков зодиака в феврале настигнут удары судьбы

Самым сложным аспектом последнего месяца зимы будет квадрат Сатурна с Ураном 7 февраля.

Он сохранится до конца месяца и символизирует трудности на пути прогресса. В целом, это социальный аспект, который принесет перемены всему обществу, а не отдельным людям. Однако в судьбе некоторых знаков зодиака он сыграет особую роль.

В первую очередь, обстоятельства заставят меняться Тельцов. Вместе с тем появятся жесткие рамки, в которых сделать это будет очень сложно. В результате Тельцы столкнутся с крайне некомфортным состоянием, поскольку они лишатся привычной стабильности и свободы действий. Не исключается стрессовое событие, вынужденный переезд или проблемы со здоровьем.

А вот Козероги пострадают от неожиданных обстоятельств, которые возникнут в финансовых делах. Возможна крупная потеря денег, лишение жилья, долгосрочных инвестиций или серьезный убыток.

Всей душой на стороне прогресса будут Водолеи, и обновление начнется именно там, где они хотят. Но на пути ждут помехи и препятствия, из-за которых дела будут продвигаться крайне медленно.

Кроме того, 6-7 февраля аспекты Венеры с Сатурном и Ураном предупреждают о материальной потере или проблемах в личной жизни. В эти дни пострадают Тельцы, Водолеи и Весы. Последние не смогут отдохнуть, как им хочется, а свидание будет ужасным.

Еще одним аспектом, способным подпортить жизнь представителям зодиакального круга, будет квадрат Меркурий-Марс 10 февраля. Его эффект кратковременный, а связанные с ним события хоть и опечалят, но к крупным житейским катастрофам не приведут. Такое положение светил на небе превратит людей в агрессивных спорщиков.

Тельцы будут легко заводиться, а Водолеи потерпят фиаско на выступлениях, собеседованиях или в деловых поездках. Помимо этого, аспект затронет Близнецов, у которых плохо сложится дальняя поездка и общение с иностранцами, и Дев. Им звезды предсказывают ухудшение самочувствия и нервное перенапряжение.