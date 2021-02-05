Как знаки зодиака разрушают свою жизнь

Астролог Анна Зорина рассказала, как представители знаков зодиака могут разрушить свою жизнь.

Овны разрушают свою жизнь чрезмерной влюбчивостью и детской наивностью. Они готовы помочь каждому, стать «жилеткой для слез». Нередко такая помощь оказывается деструктивным личностям, которые забирают их энергетику. В таком варианте наступает саморазрушение.

Тельцы не привыкли рисковать. Их девиз – безопасность. Нежелание рисковать нельзя назвать плохим свойством, но с ним безграничного счастья не достигнуть. Тельцы готовы отказаться от самых лучших вариантов в пользу более доступных. Для достижения поставленных целей необходимо посмотреть в глаза своему страху и примириться с ним.

Близнецы привыкли врать самому себе. Представители данного знака зодиака не верят, что их жизнь может сложиться лучше. А все это из-за неспособности или нежелания принимать решения. В результате Близнецы, несмотря на свои выдающиеся таланты и возможности, топчутся на одном месте.

Проблема Раков заключается в том, что они даже не пытаются понять, чего именно хотят от жизни. Представители этого знака зодиака готовы раздарить себя, не требуя ничего взамен. В такой ситуации просто необходимо взять себя в руки и подумать о личных потребностях и желаниях.

Львы склонны зарывать собственные эмоции, чтобы не показаться слабыми. Однако такие манипуляции способны разрушить их изнутри. Львам становится сложно общаться с другими людьми, отвечать на их эмоции взаимностью. Поэтому очень важно научиться не скрывать свои чувства.

Девы – настоящие идеалисты. К себе – они выставляют целый список требований, которому невозможно следовать. Ведь нет предела совершенству. Представителям данного знака зодиака важно научиться принимать себя и свою судьбу.

Весы могут разрушить свою жизнь из-за нежелания увидеть настоящую сторону людей. Представители этого знака зодиака сильно идеализируют окружающих и считают, что все люди действуют под руководством добрых намерений. Такие «розовые очки» приводят к разочарованию в людях.

Скорпионы доверяют только себе и не подпускают к себе слишком близко других людей. Представители этого знака зодиака уверены, что все находится под их чутким контролем, включая собственные эмоции. Такие действия лишают Скорпионов душевной близости и ярких впечатлений.

Стрелец – наиболее сильный знак зодиака, но даже ему необходимо иногда быть сильным. Взваливая на свою спину все заботы и дела, они уверены, что способны свернуть горы в одиночку. Но иногда помощь других людей просто необходима.

Козероги буквально разрушают свою жизнь, предавая слишком большое значение мнению окружающих. Они подстраиваются под строгие рамки общества и тем самым могут лишить себя счастливой жизни. В такой ситуации очень важно отойти от навязанных стереотипов и суждений.

Водолеи могут использовать других людей для достижения собственных целей. Нередко за корыстные цели приходится расплачиваться.

Рыбы наделены ранимостью и чувствительностью. Часто они привязываются к людям, которые попросту этого не достойны. После разочарования и страданий они снова наступают на те же грабли. Поэтому представителям этого знака зодиака очень важно научиться ценить и любить себя.