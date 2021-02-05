Не упустите шанс — любовный гороскоп на 6 февраля

Сегодня звезды подкинут отличные возможности познакомиться с интересным человеком или укрепить отношения.

Овен ‌‌

Влюбленным Овнам день напомнит, что в душе они романтики, мечтатели и бродяги. Именно сегодня им может прийти мысль посетить вместе с любимым человеком забытые места и маршруты. Материальное окажется на втором месте, на первом - общность взглядов и родство душ. Приветствуются экзотические подарки.

Телец

Влюбленным Тельцам день помогает развеяться и взглянуть на свою ситуацию под новым углом. Некоторые Тельцы убедятся, что сбылись их самые смелые старинные мечты - и заодно поймут смысл поговорки «бойся своих желаний». Острые моменты любовных отношений сегодня можно обойти, просто сменив обстановку.

Близнецы

Сегодня у Близнецов и их партнеров отличная обратная связь, всем прочим на зависть. Секрет прост: они чем-то объединены и зачастую являют собой красивый естественный симбиоз. Например, это может быть пара учитель-ученик, путешественник-гид, звезда-интервьюер, тандем увлеченных исследователей.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленным Ракам не стоит рваться на первые роли и пытаться любой ценой попасть в центр внимания. В то же время, нежелательно впадать в другую крайность - например, доходя до бесхребетности и смирения на грани юродства. Будьте верной тенью партнера, но имейте свое мнение и достоинство.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов есть шанс подобрать ключик к уму и сердцу партнера, «навести мосты». Не стоит упускать возможность встретиться, поговорить, найти общих друзей. Если партнер - мегазвезда и окружен толпой, вы можете стать частью его свиты (если, конечно, вам позволит сделать это ваша гордость).

Дева ‌‌

Сегодня рейтинг Дев в глазах партнера растет пропорционально продвинутости и осведомленности. Ваши шансы возрастают, если вы в курсе прогрессивных новинок, последних служебных перемен или свежих идей в профессиональной сфере, знаете законы популярной игры или пользуетесь новым прикольным гаджетом.

Весы ‌‌

Весам пора восстановить нити, связывающие их любовное прошлое, настоящее и будущее. Это могут быть старые контакты, неиспользованные каналы связи, недооцененные знакомства или забытые творческие идеи. Возможно, настоящий «друг сердечный» уже рядом с вами или с нетерпением ждет от вас весточки.

Скорпион

Скорпионам, потерпевшим крах в любви, в этот день полезно оценить истинное состояние своих ресурсов. Многие Скорпионы склонны недооценивать свои возможности (например, способность к обучению новым правилам любовной игры). Но не стоит с кем-либо делиться своими выводами: это сугубо личный процесс.

Стрелец

Сегодня у влюбленных Стрельцов нет проблем с коммуникациями, но возможно недопонимание. Не бойтесь уточнить, что имеет в виду ваш партнер, сейчас у него нет от вас тайн. День помогает интересно проводить время при встрече и поддерживать связь в разлуке. Можно переписать отдельные страницы прошлого.

Козерог

Сегодня Козерогов украсит в глазах партнера общительность, любознательность и доля идеализма. Важно не перейти невидимую грань, за которой начинается путаница и ненужное раскрытие личных тайн. Не терять контроль особенно важно, если партнер принадлежит к другой культуре и общение идет на его языке.

Водолей

Сегодня Водолеи охотно делятся с пассией приятными воспоминаниями о былой славе и грандиозными планами на будущее. В обратную сторону это не работает: центр внимания должен быть один - сам Водолей с его шикарным потенциалом. Но ему везет, из-за его харизмы подобная самовлюбленность ему прощается.

Рыбы ‌‌

Сегодня многие Рыбы живут в знакомом режиме иллюзий и забывают соотнести свои романтические мечтания с реальностью. Войдя в транс, они могут стать глухими и слепыми, не услышать партнера и не воспринять совет со стороны. Свободные Рыбы ухитрятся упустить любовный шанс, который сам плывет им в руки.