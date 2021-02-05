Устанавливаем каналы связи — гороскоп на 6 февраля

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце усиливает любознательность, мечтательность и подпитывает романтические настроения, а ее аспекты помогают установить невидимые каналы связи с прошлым.

День создает условия для интересного общения с элементом свободного обучения, подбрасывает удачные шансы в сфере коммуникаций, путешествий, образования, программирования, науки и просвещения. Хорошо восполнять пробелы в новых знаниях и припоминать старые. Самое время побывать в знакомых местах, освежить в памяти забытые идеи и языки, развеять некоторые иллюзии, поднять отложенные записи, восстановить контакты за рубежом.

Овен ‌‌

День поможет Овнам не ограничивать свой кругозор насущными практическими делами. Он приглашает развеяться, подняться над суетой, заглянуть за горизонт. Можно прогуляться по забытым местам, поностальгировать по былым идеалам, освежить в памяти иностранный язык, связаться с друзьями по путешествию, учебе или научной работе. Пора припомнить старые идеи: их можно доработать и дать им новую жизнь.

Телец

Тельцам день подарит необычное настроение - а оно, в свою очередь, поможет им лучше адаптироваться к новому статусу. Может стать явью старая фантазия, сбыться пророчество или найтись объяснение загадочному событию прошлого (сну, странному совпадению). В чужих краях не исключен эффект дежавю. Неформальный дружеский разговор поможет сблизиться с начальником или коллегой, чужаком или иностранцем.

Близнецы

Близнецам сегодня легко расширять кругозор через общение. Мотивацию даст научно-исследовательский и (или) романтический интерес. День подходит для посещения лекций и студенческих тусовок, экскурсий по забытым местам, дистанционного обучения. Можно открыть для себя что-то заново, освежить старые знания. Многое даст диалог с гидом, партнером, учителем, попутчиком, местным жителем в чужой стране.

Рак ‌‌

Сегодня внимания Раков требует рутина, не исключено пребывание на вторых ролях, подчиненное положение. Смириться с этим проще, если вами движет не утилитарный, а возвышенный мотив. Смысл вашему статусу «рядового бойца» может придать вера, чувство сопричастности общему делу или служение идее. Хорошо заниматься целительством, просветительством, благотворительностью, исправлением ошибок прошлого.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов есть шанс наладить контакт с интересующей их аудиторией или персоной. Это день, когда вы можете кое-что изменить в мнении других о себе и повлиять на свою репутацию. Не стоит упускать возможность провести повторные переговоры, опубликовать дополнительные материалы, выступить с пояснением, взять (дать) интервью, вернуться к важной беседе с партнером, клиентом, другом или ребенком.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам больше общаться со своим близким кругом (домочадцами, друзьями, коллегами). В процессе общения выяснится немало интересного, причем ваш интерес будет далеко не праздным. Возможно, вы обнаружите, что некоторые прогрессивные новинки, выдающиеся люди или оригинальные идеи прошли мимо вас, и вам пора срочно наверстывать упущенное, чтобы не оказаться в числе аутсайдеров.

Весы ‌‌

Сегодня Весам не стоит игнорировать информационный ресурс прошлого. Пора поднять старые заметки, восстановить связи. Взгляд назад особенно полезен, если ваши интересы лежат в сфере программирования, преподавания, творчества, фриланса, путешествий, дистанционного обучения и повышения квалификации, а также, если вы намерены эмигрировать, завести детей или радикально улучшить свою личную жизнь.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не помешает оценить свои ресурсы, как материальные, так и интеллектуальные (образование, навыки коммуникаций, уровень обучаемости). Проверка может показать, что вы не так уж плохо оснащены для решения новых задач и вам не стоит заранее опускать руки. Пора избавиться от старых вещей, от некоторых иллюзий и нечестных приемов: в новых условиях они могут оказать вам дурную услугу.

Стрелец

Сегодня Стрельцы ведомы судьбой или интуицией. Многие тонкости событий обусловлены прошлым, оттуда родом могут быть и ваши оригинальные идеи, и некоторые заблуждения. День информативен, располагает к обмену новостями и советами. Собеседники могут стать для вас «зеркалами» (как и вы для них). Возможны письма от старых друзей, коллег, соседей, попутчиков, учеников, близких и дальних родственников.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит внимательнее выбирать источники информации, в том числе, финансовой, компьютерной и медицинской. Риск заблуждений и искажений невелик, но имеется (особенно, если вы рассеянны, доверчивы или идеалист в душе). День усилит любознательность, но помешает постоянству интересов и концентрации мысли, может повысить чувствительность. Нужна тщательность в переводах с чужого языка.

Водолей

Для Водолеев это день хороших шансов, которые им не следует упускать. Некоторые возможности предоставит прошлое (в том числе, отдаленное и почти забытое). Могут напомнить о себе бывшие единомышленники и заиграть новыми красками старые недооцененные проекты. Информация, поступившая извне, обогатит и подпитает ваши собственные идеи. Можно получить дополнительный канал связи, лишнюю подсказку.

Рыбы ‌‌

Сегодня многие Рыбы путают планирование и мечты. Часто они будут пытаться вписать картину будущего в свои фантазии, вместо того, чтобы трезво и честно соотнести свой замысел с окружающей реальностью. В итоге, они рискуют утонуть в своих иллюзиях или погрязнуть в прошлом. Чтобы точно определить цель и создать работающий план, им потребуется друг, советчик, инструкция или надежный канал информации.