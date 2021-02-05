Плывите по течению — финансовый гороскоп на 6 февраля

Сегодня не стоит гнуть свою линию, лучше подстраиваться под обстоятельства.

Овен ‌‌

Овнам сегодня рекомендуется искать опору в друзьях и единомышленниках. Это особенно актуально для тех, кто много времени уделяет общественной работе или акционированию предприятия. Благодаря творческому и новаторскому подходу вы способны увидеть и продвинуть вперед перспективные направления. Также это хорошее время для составления бизнес плана.

Телец

Прекрасный день для Тельцов, занимающих руководящие должности или работающих в непосредственном контакте с начальством. Шансы на продвижение в карьере повышаются. Благодаря такту и дипломатичности при общении с людьми вам удастся решить многие вопросы. Возможно, вы познакомитесь с влиятельным человеком, который окажется вам полезным.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды советуют активнее взаимодействовать с коллегами. Обмен мнениями и опытом поможет вам повысить уровень профессиональных познаний. Возможно, вам придется отвечать на сложные вопросы, и вы прекрасно справитесь с этим, благодаря чему ваш авторитет вырастет. Успешно проходят служебные командировки и работа вахтовым методом.

Рак ‌‌

У Раков сегодня удачный день для реформаторской деятельности. Независимо от занимаемой вами должности любые перемены в работе приведут к улучшению вашего положения. При смене работы это хороший день для знакомства с новым трудовым коллективом. Бизнесмены смогут получить доступ к кредитным ресурсам на выгодных условиях.

Лев ‌‌

Личная популярность Львов в этот день положительно отразится на профессиональной деятельности. Если вы ведете переговоры, то вполне сможете найти компромиссные решения и придти к подписанию договора. Хорошее время для контактов с клиентами и выполнения клиентских заказов. Ваши услуги будут пользоваться большим спросом и клиенты будут давать вам рекомендации.

Дева ‌‌

Сегодня благоприятный день для Дев, которым приходится в своей работе активно использовать технику и механизмы. Изобретатели, рационализаторы и инженеры смогут придумать новые технические решения и повысить тем самым производительность труда. Наибольшую отдачу получит работники ремонтных мастерских. Те, кто проходит стажировку или производственную практику в рамках учебы, приобретут много полезных навыков.

Весы ‌‌

Удачный день для Весов, работающих в сфере услуг, а также тех, кто имеет творческие профессии. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений. Будьте готовы выполнить самые необычные пожелания клиентов. Рекомендуется в любом деле вести себя предельно открыто и доброжелательно.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам начать этот день с наведения порядка на своем рабочем месте. Чем скорее вы разложите по полочкам и папочкам деловые бумаги и инструменты, тем успешнее и результативнее поработаете сегодня. Также немаловажно составить детальный план действий на весь этот день. Хороших результатов добьются те, кто работает в строительстве, системе ЖКХ, ремонтных мастерских.

Стрелец

Стрельцы, занятые в сфере торговли, транспорта и посреднических услуг, добьются в этот день высоких результатов. Вокруг вас складывается гармоничный информационный фон – нужная информация и люди сами находят вас. Вам удастся значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Старайтесь активнее вовлекать других людей в сферу ваших экономических интересов.

Козерог

Наиболее прибыльной профессиональной деятельностью для Козерогов сегодня может стать работа, связанная с недвижимостью, строительством, гостиницами и складским делом. Можно подписывать договоры на аренду. Возможно, вам предложат дополнительную подработку, которую можно будет выполнять дома. Успешно поработают фрилансеры.

Водолей

Для успешной работы Водолеям в этот день требуется иметь свободу в принятии тех или иных решений. Если ваша профессия не связана с жесткой регламентацией и подчинением начальству, то день пройдет благополучно. Это хорошее время для учебы, совершенствования в профессиональных навыках. Уделите больше времени обмену мнений и приобретению дополнительных профессиональных знаний.

Рыбы ‌‌

Наиболее эффективным стилем работы у Рыб сегодня будет отказ от работы по жесткому плану и выполнение дел по мере их поступления. Плывите по течению и делайте то, что в каждый конкретный момент является более важным. Этот день сам определит вам, какими делами следует заниматься в первоочередном порядке. День лучше всего подходит для творческого уединенного труда.