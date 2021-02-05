Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется в этот день перестилать постель. Считается, что тот, кто ослушается данного запрета, может заболеть.

Пожилым людям не следует 6 февраля шить и вязать. Наши предки верили, что так можно укоротить их и без того невеликий век.

В этот день первыми за стол должны садиться самые старые люди в доме. Иначе кто-то из молодых может вскоре умереть.

В целом в эту субботу нельзя объедаться. С тем, кто набьёт живот сверх меры, в ближайшее время может случиться несчастье.

6 февраля лучше не заниматься всем, что связано с ногтями или волосами, в том числе стричь их или красить. В противном случае можно привнести в жизнь пустые хлопоты.

Сны в эту ночь обычно бывают вещими. Но с их интерпретацией могут возникнуть проблемы. Несмотря на то что образы в сновидениях будут довольно четкими, их трактовкой лучше заниматься со специалистом.