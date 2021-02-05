Какие вещи в доме высасывают из нас жизненную энергию

Люди часто жалуются на то, что дома чувствуют себя дискомфортно: плохо спят, нервничают, испытывают упадок сил.

Эзотерики утверждают, что существуют вещи, которые способны заметно «высасывать» жизненную энергию из человека. Чтобы почувствовать себя лучше, стоит скорее от них избавиться.

1. Вещи, требующие ремонта (капающий кран, отваливающиеся ручки, неработающая техника). Вроде бы и не критичные поломки, но они не только провоцируют ежедневное раздражение, но и, как говорят эзотерики, наполняют жилище «негативной» энергетикой.

2. Посуда со сколами. От нее необходимо избавляться сразу. Любой эзотерик скажет, что битая посуда привлекает в дом несчастья.

3. Треснутые зеркала. Всем известна примета, что в разбитое зеркало нельзя смотреть: потеряешь здоровье. Трещина, конечно, не осколок, но каждый день смотря на свое «расколотое» отражение, человек теряет жизненную энергию.

4. «Старые», но целые вещи и обувь, которые еще можно носить, но давно вам надоевшие. Одной из частых отговорок является финансовая сторона вопроса: жалко тратить деньги на новые вещи, когда можно использовать имеющиеся. Необязательно их выбрасывать: поменяйтесь с подругами, продайте или уберите в шкаф и купите хотя бы небольшую обновку.

5. Вещи и фотографии «бывших». Они постоянно возвращают вас к неприятным воспоминаниям и портят настроение, как будто «удерживая» в прошлом. Если по каким-то причинам вы не готовы от этих вещей избавиться, хотя бы уберите с видного места.

6. Изображения «стоячих» водоемов. Картины, постеры, фото, на которых присутствуют болота, озера, пруды, считаются символами застоя жизненной энергии. Если вам нравятся пейзажи, отдайте предпочтение изображениям рек, ручьев или моря, они налаживают «течение» энергий.

7. Увядшие цветы. Даже если букет был подарен любимым человеком, засохшие растения начинают транслировать «мертвую» энергию. Если вы поклонник икебан, хотя бы меняйте их раз в несколько месяцев.

8. Неудобные солонки, из которых высыпается соль. Соль моментально вбирает в себя негативную энергию, именно поэтому большое количество заговоров делается на нее. Если соль постоянно рассыпается, она «притягивает» постоянные неприятности.

Очистите пространство вокруг себя от вещей, забирающих энергию и наслаждайтесь гармонией.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог