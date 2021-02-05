Женщины этих знаков с возрастом становятся только краше

Многие замечают, что некоторые женщины с годами становятся все красивее.

Можно подумать, будто они узнали секрет вечной молодости или прибегли к помощи пластического хирурга, но это не так. По мнению астрологов, такая особенность связана с определенными знаками зодиака. Посмотрим, кто эти счастливицы!

Козероги лидеры в этом вопросе. В детстве они характеризуются взрослым поведением и образом мышления. Поэтому сверстники считают их очень умными и ответственными. Часто ко многим вопросам относятся излишне серьезно, и так же подходят к их решению. Противоречие между внешним и внутренним обликом делает их менее привлекательными в более молодом возрасте.

Чем старше становится девушка-Козерог, тем больше она расцветает и привлекает внимание противоположного пола. У нее есть особая магия и огромная уверенность в своей красоте. Чем большего ей удалось добиться в жизни, тем ярче она сияет.Каждый год добавляет в образ Козерога все больше и больше изюминок. Козерог видит в каждом событии скорее приключение, чем проблему. Такое отношение притягивает людей как магнит. И эта тенденция продлится до конца его жизни.

Красота женщины во многом зависит от того, как она принимает свое внутреннее «я». В юном возрасте у девушек-Весов очень нестабильная самооценка. Она колеблется даже в течение дня. Только что девочка была богиней, а в следующий момент она чувствует себя безобразным чудовищем. Очень часто Весы сосредотачиваются только на отрицательных сторонах своей внешности. Женщина смотрит в зеркало и замечает в себе только самое худшее.

Однако с годами женщины-Весы становится все увереннее. Они выбирают стиль, в котором чувствуют себя комфортно, но при этом выглядят красиво. Исчезает та горечь, которая была им свойственна из-за колебаний настроения и неуверенности в себе. Весы в совершенстве владеют декоративной косметикой. Используют ее, чтобы подчеркнуть свои изюминки и скрыть огрехи природы. Однако для приобретения этой способности требуется довольно много времени.

К тридцати годам она чувствует себя в мире моды как рыба в воде. Меняются и ее отношения с противоположным полом, который она способна читать, как открытую книгу. И эти качества превращают ее в женщину, от которой люди теряют голову. Весы окружены веером поклонников и находятся в центре внимания гораздо чаще других.

В юные годы девушки-Близнецы покоряют сердца милым личиком, но их женственность скрыта за спортивной одеждой. Близнецы в молодом возрасте вовсе не склонны подчеркивать свою женственность и сексуальность.

Со временем в их характере проявляется некая глубина, исчезает юношеская легкость. Это похоже на превращение алмаза в брильянт. Сквозь милый облик проступает богатый внутренний мир, окутывая его особой аурой. Мужчины слетаются к этому свету, как мотыльки.

В юном возрасте Раки борются с довольно большим количеством комплексов. Они болезненно реагируют на любые выпады в их сторону, так как сами уверены в своей непривлекательности. И их максимализм в подростковом возрасте не помогает им стать мягче или грациознее.

Но чем старше они становятся, тем больший отклик эта женственность и уязвимость вызывает у окружающих. Женщины – Раки развивают некую грацию.

Рядом с ними можно ощутить душевный покой и умиротворение, их можно рассматривать как залог хорошего настроения. Истерические припадки и оскорбления вообще не входят в число общих черт Женщины-Рака.

С годами они становятся все более расслабленными и уверенными. Их красота расцветает каждый год. Очарование Рака только растет, и его сила также увеличивается с возрастом. Это привлекает более молодых партнеров, потому что им комфортно с такой женщиной.

«Серая мышь» – это про девочку-Деву. В юности она не стремится выделиться среди сверстников, предпочитает слиться с обстановкой и не привлекать внимания. Их женственность развивается только в более позднем возрасте, но когда это происходит, у них нет соперницы. Девы красивы, величественны и соблазнительны.

Их заниженная самооценка тоже в прошлом. Дева начинает наслаждаться своей красотой. Она знает, как подчеркнуть свою красоту одеждой и заодно скрыть любые недостатки. Мужчин держит на расстоянии, дозволяя обожать себя и лишь надеяться на благосклонность. Ее избранник до конца дней будет в плену ее очарования.