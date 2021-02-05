4 признака родственной души, которой вам не хватает

Возможно, вы с этим сталкивались, когда встречали человека – у вас возникало ощущение, как будто вы его знаете тысячу лет.

Вам даже нечего объяснять друг другу – вы понимаете все без слов. Родная или родственная душа – так называется это явление.

Как мы можем понять, что это именно такая встреча?

1. Вам удивительно комфортно вместе, вне зависимости от того, что вы делаете, вам достаточно просто быть рядом – вам уже хорошо от одного присутствия человека в вашей жизни.

2. Вы чувствуете момент, когда человек позвонит вам или напишет, чувствуете его настроение и даже события из его жизни. Кстати, события могут происходить синхронно: вместе покупаете одну и ту же вещь (не сговариваясь), едите в одно и то же место, разводитесь, устраиваетесь на работу и т.п.

3. У вас могут быть схожие воспоминания о прошлых воплощениях, даже если вы никогда про это не думали. Вы просто смотрите на человека и видите его в другой обстановке и с другой внешностью (прической, ростом, чертами лица). Неизменны только глаза, но этого достаточно, чтобы узнать.

4. Время в обществе друг друга пролетает незаметно, вам кажется, что прошел часок-другой, а вы уже полдня провели вместе. И вам не скучно, а наоборот, этого мало!

Зачем нужны подобные встречи?

На этот вопрос вам предстоит найти ответ. Это может быть, например, продолжение каких-то старых проектов – вы пробуете заново уже в новой жизни реализовать что-то, что не успели раньше, или переделать, попробовать довести до конца.

Также вы нужны друг другу для поддержки и помощи, вы – опора друг для друга, плечо, на которое можно опереться. Если же отношения в прошлых воплощениях заканчивались ссорой и разочарованием, встреча сейчас нужна, чтобы сказать друг другу важные слова, которые однажды не прозвучали.

Так или иначе, если вы встретили свою родную душу – вам очень повезло. Тот, кто хотя бы раз переживал подобное, знает, о каких сильных чувствах идет речь. Вы взрослеете и мудруете, ведь одновременно со встречей «просыпается» и та личность, которой вы когда-то были, со всеми ее знаниями и опытом.

Диана Сабитова