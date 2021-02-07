Не время отдыхать — финансовый гороскоп на 7 февраля

Этот день лучше провести в работе, а не лежа на диване. Звезды сулят продвижение в карьере.

Овен ‌‌

Интеллектуальные способности Овнов сегодня будут выше среднего уровня, что положительно отразится на учебе и работе с информацией. Утром хорошо пойдет работа в коллективе. Вы сможете при необходимости, получить помощь и дельный совет от работающих рядом с вами коллег. Вторая половина дня благоприятствует руководящим работникам в проведении структурных реформ.

Телец

В первой половине дня Тельцы будут вполне удовлетворены практическими результатами своей работы и размером оплаты труда. Это хорошее время для повышения уровня профессионального мастерства. Чем интенсивнее будет темп работы, тем скорее вы приобретете дополнительные полезные навыки. Вторая половина дня благоприятствует выполнению клиентских заказов.

Близнецы

Близнецам звезды советуют больше времени тратить на личностное развитие и повышение уровня квалификации. Чем выше будет уровень ваших знаний, тем выше профессиональный авторитет. Помните, что ваш главный ресурс для профессионального роста – это вы сами. Вторая половина дня благоприятствует изобретательской и рационализаторской деятельности.

Рак ‌‌

У Раков хорошее время для работы без жесткой привязки к графику и срокам. Рекомендуется плыть по течению и решать вопросы по мере их поступления. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции – она вас не обманет. Вторая половина дня благоприятствует работе с клиентами. Бизнесмены смогут провести переговоры и подписать взаимовыгодные договора.

Лев ‌‌

У Львов в этот день складываются гармоничные отношения с деловыми партнерами и клиентами. Вы сможете отнестись со вниманием к пожеланиям клиентов, и они останутся довольны вашей работой. На вторую половину дня отложите наиболее трудоемкую работу. Не оставляйте на завтра незавершенные дела, даже если для этого придется подольше задержаться на рабочем месте.

Дева ‌‌

Девам сегодня следует делать ставку на сотрудничество с коллегами. Именно благодаря гармоничным отношениям в трудовом коллективе вы сможете успешно выполнить все плановые задания. Также не забывайте о качестве и сроках выполнения плановых работ. Вторая половина дня складывается удачно для работы с информацией, документами. Удачно пройдут деловые встречи и поездки.

Весы ‌‌

Весам в первой половине дня рекомендуется активнее заявлять о себе, своих профессиональных талантах и способностях. Наиболее преуспеют представители творческих профессий. Также могут успешно пройти операции с обменом валюты. Вторая половина дня складывается успешно для завершения работы над проектами. Хорошо поработают строители.

Скорпион

У Скорпионов хороший день для урегулирования любых вопросов, связанных с недвижимостью, наследованием имущества и благоустройства условий на рабочем месте. Улучшатся показатели в работе в семейном бизнесе. Вторая половина дня благоприятствует учебе и деловым контактам. В это время необходимо держать под контролем свои дела.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют сосредоточиться на расширении и укреплении деловых связей. Благодаря тонкому психологическому подходу к людям вы сумеете найти компромиссные решения, которые всем будут выгодны. Используйте этот день для аналитической работы с информацией и документами. Вторая половина дня связана с ростом доходов, в том числе за счет неофициальной подработки.

Козерог

Козерогам рекомендуется сосредоточиться на практических результатах в работе, главным критерием успеха в которых будут деньги. И вы сможете повысить уровень доходов за счет трудолюбия и роста профессионального мастерства. Вторая половина дня благоприятствует работе в коллективе. Также вы сможете проявить инициативу и тем самым укрепите свой авторитет.

Водолей

Оптимистичный и легкий настрой поможет Водолеям находить решения в самых сложных вопросах. Можете рассчитывать на финансовую удачу в своих инициативах. Успешно пойдут дела в творческих профессиях. Можно давать старт своим проектам. Вторая половина дня благоприятствует контактам с начальством – отношения будут складываться особенно доверительные.

Рыбы ‌‌

Для Рыб сегодня особое значение приобретают условия, в которых приходится работать. Чем комфортнее условия вашего труда, тем выше производительность. Неплохие шансы для улучшения условий труда у офисных служащих. Также может повыситься финансовая отдача от дополнительной подработки. Вторая половина дня благоприятствует обмену опытом и профессиональному обучению.