Расширяем кругозор — гороскоп на 7 февраля

25-26 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце поощряет тягу к расширению кругозора, но скорее за счет старых забытых идей, чем за счет ярких новых открытий.

Самые интересные находки возможны там, где ранее уже создавался задел и велись дискуссии. Утром уточненный секстиль Луны к ретро-Меркурию поможет продолжению вчерашних бесед. Целевые поездки, исследования и дискуссии принесут больше пользы в первой половине дня. Вечером возможно снижение интереса к теме, молчание некоторых собеседников, исчезновение спутников, не исключена рассеянность. Любые мероприятия, независимо от их темы, не стоит затягивать до полуночи.

Овен ‌‌

Овнам лучше провести этот день в свободном режиме. Он подходит для прогулок, сетевого серфинга, при хорошей физической форме - для умеренных нагрузок. Обсуждать важные дела и подтверждать договоренности желательно утром, так как позже контакт может быть затруднен. Также, не стоит затягивать интеллектуальные занятия, исследования: к вечеру логика начнет чаще уступать место фантазиям, идеализму.

Телец

На этот день Тельцам лучше не строить планов. Можно довериться случаю и позволить ситуации вести себя. Вдвойне полезно расслабиться тем Тельцам, которые испытывают рабочие и домашние перегрузки, сменили среду обитания, профессию, коллектив, вступили в новую ответственную должность. Если календарные выходные не избавляют вас от рабочих переговоров, лучше вести их с утра, а вечером отключить связь.

Близнецы

Близнецам в эти сутки лучше раствориться в толпе или «слиться с пейзажем». День покажет, насколько они преуспели в адаптации к новой среде или освоились в новой области. Любые диалоги окажутся эффективнее утром: это лучшее время для урока, договоренности, практики в языке, прояснения недоразумений. Вечером внимание начнет рассеиваться, возможны помехи связи, собеседник может пропасть с горизонта.

Рак ‌‌

В эти сутки многие Раки зависимы от обстановки (стечения внешних условий, самочувствия, атмосферы в семье или в компании). Работающие Раки могут стать заложниками служебной ситуации: аврала или, наоборот, полного штиля. Раки, содержащие питомцев, будут ощущать с ними незримую связь даже на расстоянии. Возможна мнительность. Текущие планы и насущные детали лучше обсуждать в первой половине дня.

Лев ‌‌

Львам звезды подсказывают, что переговоры сегодня лучше вести до полудня. Не стоит откладывать урок, лекцию, переписку, личную встречу, командную игру: в памяти будут свежи вчерашние аргументы, сохранен вектор внимания, дух беседы, расклад ролей. Не стоит развивать новые темы, пока не исчерпаны старые. Вечером общение лучше перевести в свободный формат, продолжая его по настроению и ситуации.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам не уклоняться от контакта с членами семьи и с другими людьми из близкого окружения. Самое время повторно обсудить отложенные темы в свете новой информации, вникнуть в детали, связанные с домашними и служебными обновлениями, бытовой электроникой, каналами связи для семейного общения, лекарствами и медицинской техникой, содержанием питомцев, работой и учебой на дому.

Весы ‌‌

Сегодня атмосфера вокруг Весов располагает к свободному общению, которое они могут использовать в собственных далеко идущих целях. В зависимости от ситуации, вы можете целенаправленно развивать личные симпатии или продвигать творческие идеи, искать компаньонов, заниматься образованием детей, расширением кругозора или формированием круга знакомств. Самые важные контакты лучше перенести на утро.

Скорпион

Для Скорпионов этот день нейтрален в плане внешних достижений, зато может оказаться познавательным в целом. Болезненные темы вполне можно обсудить без лишних эмоций и в дружелюбном тоне - при условии, что вы искренне хотите разобраться и чему-то научиться (особенно, у друзей или домочадцев). Стоит брать на заметку интересные идеи, изучать чужой опыт и исподволь создавать свою «базу данных».

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут вплоть до ночи удовлетворять свое любопытство, тягу к дружеским тусовкам, потребность в просвещении других людей или в самообразовании. День подходит для контакта с родней и с повседневным окружением: соседями, постоянными собеседниками в Сети, попутчиками по регулярным поездкам. Целенаправленный сбор сведений эффективнее утром, а свободное общение лучше оставить на вечер.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит втискивать себя в рамки системных правил или ставить себе сложные задачи. Для хорошего самочувствия желательно снизить физические нагрузки, дать себе право на разнообразие и обеспечить пищу интеллекту. Можно пойти на поводу у давнего любопытства, заново обдумать в ненавязчивом режиме старую идею, мысленно отправиться в путешествие или провести небольшое исследование.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше развивать свои идеи утром, а делиться ими с единомышленниками в первой половине дня. С приближением вечера рядом с вами могут остаться лишь самые близкие друзья, а в некоторых случаях, есть риск полного вакуума. Это не самый подходящий момент для продвижения принципиально новых идей, планов и замыслов - желательно опираться на то, что уже известно и вам, и вашей аудитории.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше отдыхать и не предпринимать ничего серьезного. Не стоит увлекаться построением планов, но и запрещать себе мечтать о будущем нежелательно: вам будет некомфортно. Хорошо собирать дополнительные сведения по интересующей вас теме. Может помочь посещение тематической сетевой группы - в этом случае, вам стоит учесть, что самые полезные сведения вы получите в первой половине дня.