Взгляните на себя со стороны — любовный гороскоп на 7 февраля

Сегодня стоит посмотреть на себя и отношения отвлеченно, под другим углом.

Овен ‌‌

Для влюбленных Овнов это гармоничный день, они с любимым человеком на одной дружелюбной волне. Можно не думать о материальном и воспарить в небеса. Мелкие недоразумения воспримутся с юмором. Но договариваться о деталях встречи лучше утром, пока в памяти обоих партнеров живы вчерашние планы.

Телец

Сегодня у Тельцов есть потребность расслабиться и сбросить накопившееся напряжение. Хорошо, если их партнеры учтут это обстоятельство и не будут добавлять им стрессов своим непредсказуемым поведением. Но и самим Тельцам не мешает позаботиться о себе - например, не увлекаться сексуальными подвигами.

Близнецы

Для влюбленных Близнецов день начнется с насыщенного и взаимно интересного диалога. Возможно продолжение вчерашней беседы. Чем ближе вечер, тем сильнее потребность в брейке. Не обижайтесь, если партнер пропал с горизонта: ему нужна пауза. Интерес к общению не иссякнет и оно еще будет продолжено.

Рак ‌‌

Для влюбленных Раков день нейтрален. Однако штиль способен встревожить мнительных представителей этого знака не хуже бури, им всюду мерещится подвох. По возможности, не задавайте партнеру вопросы в лоб, а узнавайте интересующие подробности обходными путями (например, через общих друзей и коллег).

Лев ‌‌

В эти сутки звезды не советуют влюбленным Львам «переобуваться на ходу» и подсказывают им, что партнер тоже не склонен менять линию поведения. Вряд ли изменится стиль общения, компания и тема разговора. Если вчера вы добились прогресса в отношениях, постарайтесь закрепить свой успех сегодня утром.

Дева ‌‌

Сегодня Девы поразят воображение партнера информированностью и знанием деталей. Если требуется перенастроить мобильное приложение или почистить компьютер, Девы заранее готовы к услугам. Звезды напоминают, что это не всегда путь к сердцу любимого человека, иногда он ведет прямиком в сервис-зону.

Весы ‌‌

Сегодня для успеха в любви от Весов не требуется никаких сверхспособностей (хотя таланты приветствуются и могут служить отличным средством привлечь к себе внимание). Главное - оставаться на связи с объектом симпатий и иметь с ним побольше точек соприкосновения интересов. Остальное сделает судьба.

Скорпион

Сегодня звезды советуют влюбленным Скорпионам взглянуть на себя со стороны. Например, глазами потенциального партнера или общих друзей. Вместо интенсивных, но бесполезных в данный момент внутренних диалогов, хорошо поговорить с любимым человеком или с людьми, застрявшими в аналогичной фазе романа.

Стрелец

Сегодня Стрельцы общительны и уже поэтому им не грозит одиночество. Влюбленные Стрельцы не в силах прервать переписку с объектом симпатий и норовят рассказать о своем кумире каждому, кто не успел вовремя от них убежать. Свободные Стрельцы продолжат поиск или флирт, возможно, просто из любопытства.

Козерог

Сегодня Козероги являются романтиками в душе, но могут прятать эту черту за общими рассуждениями или нейтральным дружеским общением. Звезды советуют не уходить от романтических тем и развивать их именно в том ключе, который предполагает сегодняшняя ситуация. Не используйте старые речевые клише.

Водолей

Сегодня Водолеи увлечены не реальной жизнью и ее страстями, а идеями и абстракциями. Любимый человек может оказаться неприметной точкой в общей перспективе, волнующей их воображение. Звезды советуют им уделять больше персонального внимания партнеру, иначе в один непрекрасный день они его потеряют.

Рыбы ‌‌

Сегодня у свободных Рыб мало шансов встретить подходящего партнера, и дело вовсе не в их недостатках или «серости» образа. Даже будучи неординарными личностями, они рискуют затеряться в толпе таких же талантов. Зато это отличный момент для того, чтобы присмотреться к потенциальному кандидату.