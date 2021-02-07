Взгляните на себя со стороны — любовный гороскоп на 7 февраля

Сегодня стоит посмотреть на себя и отношения отвлеченно, под другим углом.
Для влюбленных Овнов это гармоничный день, они с любимым человеком на одной дружелюбной волне. Можно не думать о материальном и воспарить в небеса. Мелкие недоразумения воспримутся с юмором. Но договариваться о деталях встречи лучше утром, пока в памяти обоих партнеров живы вчерашние планы.
Сегодня у Тельцов есть потребность расслабиться и сбросить накопившееся напряжение. Хорошо, если их партнеры учтут это обстоятельство и не будут добавлять им стрессов своим непредсказуемым поведением. Но и самим Тельцам не мешает позаботиться о себе - например, не увлекаться сексуальными подвигами.
Для влюбленных Близнецов день начнется с насыщенного и взаимно интересного диалога. Возможно продолжение вчерашней беседы. Чем ближе вечер, тем сильнее потребность в брейке. Не обижайтесь, если партнер пропал с горизонта: ему нужна пауза. Интерес к общению не иссякнет и оно еще будет продолжено.
Для влюбленных Раков день нейтрален. Однако штиль способен встревожить мнительных представителей этого знака не хуже бури, им всюду мерещится подвох. По возможности, не задавайте партнеру вопросы в лоб, а узнавайте интересующие подробности обходными путями (например, через общих друзей и коллег).
В эти сутки звезды не советуют влюбленным Львам «переобуваться на ходу» и подсказывают им, что партнер тоже не склонен менять линию поведения. Вряд ли изменится стиль общения, компания и тема разговора. Если вчера вы добились прогресса в отношениях, постарайтесь закрепить свой успех сегодня утром.
Сегодня Девы поразят воображение партнера информированностью и знанием деталей. Если требуется перенастроить мобильное приложение или почистить компьютер, Девы заранее готовы к услугам. Звезды напоминают, что это не всегда путь к сердцу любимого человека, иногда он ведет прямиком в сервис-зону.
Сегодня для успеха в любви от Весов не требуется никаких сверхспособностей (хотя таланты приветствуются и могут служить отличным средством привлечь к себе внимание). Главное - оставаться на связи с объектом симпатий и иметь с ним побольше точек соприкосновения интересов. Остальное сделает судьба.
Сегодня звезды советуют влюбленным Скорпионам взглянуть на себя со стороны. Например, глазами потенциального партнера или общих друзей. Вместо интенсивных, но бесполезных в данный момент внутренних диалогов, хорошо поговорить с любимым человеком или с людьми, застрявшими в аналогичной фазе романа.
Сегодня Стрельцы общительны и уже поэтому им не грозит одиночество. Влюбленные Стрельцы не в силах прервать переписку с объектом симпатий и норовят рассказать о своем кумире каждому, кто не успел вовремя от них убежать. Свободные Стрельцы продолжат поиск или флирт, возможно, просто из любопытства.
Сегодня Козероги являются романтиками в душе, но могут прятать эту черту за общими рассуждениями или нейтральным дружеским общением. Звезды советуют не уходить от романтических тем и развивать их именно в том ключе, который предполагает сегодняшняя ситуация. Не используйте старые речевые клише.
Сегодня Водолеи увлечены не реальной жизнью и ее страстями, а идеями и абстракциями. Любимый человек может оказаться неприметной точкой в общей перспективе, волнующей их воображение. Звезды советуют им уделять больше персонального внимания партнеру, иначе в один непрекрасный день они его потеряют.
Сегодня у свободных Рыб мало шансов встретить подходящего партнера, и дело вовсе не в их недостатках или «серости» образа. Даже будучи неординарными личностями, они рискуют затеряться в толпе таких же талантов. Зато это отличный момент для того, чтобы присмотреться к потенциальному кандидату.