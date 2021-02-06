Приметы на 7 февраля: что нельзя делать в этот день

Не стоит перебирать и трогать деньги, иначе вскоре придётся "считать каждую копейку". Правда, речь только про реальные купюры и монеты — манипуляции с безналом не запрещены.

Не следует 7 февраля делать массаж и как-то по-другому сотрясать тело. Считается, что это спровоцирует новые болезни, избавиться от которых получится не скоро.

Не рекомендуется в этот день произносить вслух ругательства. В противном случае можно заработать неприятные болячки во рту, вроде типуна.

Лучше не есть и не ловить в это воскресенье рыбу — можно лишиться удачи на три месяца. В целом в этот день (как и, впрочем, в любой другой) ни в коем случае нельзя обижать животных, морить их голодом или бить. Того, кто ослушается этого запрета, ждёт череда несчастий.

Не нужно оборачиваться, услышав своё имя. Наши предки верили, что 7 февраля нечистая сила может забрать к себе, если отреагировать на ее призыв.

Сны в эту ночь подскажут, с какими проблемами надо бороться в первую очередь, а какие рассосутся сами собой. Если в сновидениях все радужно и прекрасно — это не очень хороший знак. Значит, вы пытаетесь убежать от проблем. Устройте себе допрос с пристрастием - лучше это сделаете сейчас вы, чем кто-либо другой чуть погодя.