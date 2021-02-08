Какие знаки обладают мощной защитой от сглаза

Астролог Янина Пакетова назвала три знака зодиака, обладателей которых почти невозможно сглазить.

По ее словам, звезды одарили этих людей при рождении мощным энергетическим полем.

Представители этого знака с самого рождения наделены необычными способностями. Они добиваются своей цели, а их слова часто сбываются. Но, несмотря на то, что Дев практически нельзя сглазить, у них есть свое слабое место — родовые проклятия.

Магическая сила Скорпионов заметно выделяется среди остальных знаков. Но если человек, родившийся под этим знаком, не обладает мистическим потенциалом, у него все равно остается хорошая защита от сглаза. Слабое место Скорпионов — повышенная эмоциональность, из-за которой они могут нанести вред сами себе.

Стрельцы считаются самыми стойкими от различных сглазов. Помимо личной защиты, представители этого знака могут служить своеобразным оберегом для окружающих. Также у них быстрее всего восстанавливаются силы и энергетическое поле.