Дела забуксуют в обилии проблем – гороскоп на февраль

Одной из характерных особенностей в движении планет в феврале является ретроградное движение Меркурия в Водолее.

Он сделает разворот в ретро накануне февраля, с 30 января. И пробудет в ретро до 21 февраля. Все эти дни многие люди, и особенно Водолеи, могут испытывать тормозящие влияние в своих делах. Может осложниться и обратиться вспять переговорный процесс. То, что еще недавно в январе казалось вполне очевидным и согласованным, может быть пересмотрено и отменено. Чаще, чем обычно, может ломаться всевозможная техника. Особенно это относится к компьютерам, электронике, средствам связи и интернета. Это время для того, чтобы остановиться и подумать – а в том ли направлении вы двигаетесь.

Возможно, анализ ситуации и полученного в прошлом опыта убедит вас в необходимости пересмотреть некоторые свои стратегические планы. В общественной жизни могут происходить хаотические движения в сторону обретения большей личной свободы. Но у этого движения есть и оборотная сторона – усиление хаоса может приводить к противоправному поведению, нарушений норм закона и снижению уровня личной ответственности каждого за возможные неблагоприятные последствия.

На фоне ретро Меркурия произойдет активизация очень серьезного напряженного аспекта: квадратуры между Сатурном и Ураном. Это редкий и мощный аспект, который повторяется дважды за примерно 45 лет. Точный аспект будет 17 февраля – вблизи этого дня влияние аспекта может проявиться максимально. Символика квадратуры Сатурн-Уран олицетворяет непримиримую борьбу хаоса с порядком. Уран подталкивает к неограниченной свободе без каких-либо правил и при полном отсутствии ответственности за происходящее. Сатурн же строго стоит на страже порядка и дисциплины, стараясь сохранить существующий порядок вещей. Это классический пример борьбы революции и контрреволюции. С неясным исходом. В странах с нестабильным общественно-политическим положением могут происходить стихийные выступления при столкновении с полицией. Интересно отметить, что после 21 февраля все планеты на небе будут двигаться в прямом, директном направлении. Это способствует более свободному и естественному проявлению принципов планет, а значит и поведение основной массы людей будет лишено каких-либо сомнений в своей правоте. Наиболее удачные дни в феврале: 13, 14, 24, 25, 26. Напряженные дни: 6, 7, 10, 17, 19.

Овен ‌‌

У Овнов в начале и середине февраля складывается весьма нестабильная ситуация. В первую очередь это касается вероятных осложнений в решении финансовых и материальных вопросов. Дело в том, что у вас могут внезапно возникнуть крупные расходы, которые вы ранее не могли планировать. Например, может случиться серьезная поломка в автомобиле или сломается бытовая техника. Не исключена и поломка компьютера. Чтобы устранить поломки вам придется нести дополнительные затраты на ремонт или делать вынужденные новые покупки техники. Так вы рискуете выйти за рамки своего бюджета. Другая напряженная тема может быть связана с ухудшением отношений с друзьями и подругами. Возможно, по независящим от вашего желания причинам, вам придется отказаться от планов участия в дружеской вечеринке. Также старайтесь не вступать в финансовые отношения с друзьями – не давать и не брать деньги взаймы. Это тоже может стать поводом для размолвки с друзьями. Весь этот период может быть связан с неожиданностями форс-мажорного свойства, когда вы будете вынуждены в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. В последнюю неделю февраля ситуация улучшается. Это благоприятное время для проведения расследований, выяснения скрытых обстоятельств в волнующих вас вопросах. Хорошо заниматься изучением психологии и духовных практик. Вы сможете достичь определенных высот в деле самосовершенствования. В эти дни у вас может появиться влиятельный покровитель, который будет оказывать вам тайную поддержку. Наиболее удачные дни в феврале: 13, 14, 24, 25, 26. Напряженные дни: 6, 7, 10, 17, 19.

Телец

В начале и середине февраля типичные Тельцы могут столкнуться с серьезными осложнениями. Главная проблемная тема этих дней может быть связана с трудностями при реализации своих намерений. Ваши личные инициативы, направленные на достижение поставленных целей, могут столкнуться с препятствиями. Это могут быть как неблагоприятные внешние обстоятельства, так и вполне конкретные личности, которые могут стоять на вашем пути. Если речь идет о карьере, то может произойти конфликт с вышестоящим начальством. Ваше стремление проявить себя может вызвать неприятие начальства. В любых других вопросах вам может препятствовать человек, наделенный властными полномочиями. Поэтому следует быть осмотрительнее при контактах с представителями власти. Сложность момента в том, что ваши действия могут быть спонтанными и непоследовательными. А вам может препятствовать нечто более системное и более организованное. Поэтому, вступая в борьбу, вы имеете крайне мало шансов на победу. Возможно, на данном этапе разумнее отложить реализацию своих инициатив до более благоприятного момента. В последнюю неделю февраля ситуация улучшается. Вы начнете ощущать поддержку со стороны друзей и единомышленников. И внешние обстоятельства станут более благоприятными. В эти дни ждите хороших новостей. Могут исполниться сами собой некоторые ваши заветные желания. Наиболее удачные дни в феврале: 11, 12, 14, 25, 26. Напряженные дни: 5, 6, 17, 19, 20.

Близнецы

В начале и середине февраля у Близнецов могут возникнуть осложнения с законом. Если вы допустите нарушение норм закона, то можете быть уверены в том, что это не останется незамеченным. Например, водители автомобилей рискуют нарушить правила дорожного движения и получить штрафные санкции. Те из Близнецов, у кого имеются непогашенные долги по кредитам, могут столкнуться с ужесточением требований по возврату со стороны кредиторов. В частности может быть принято решение о блокировании ваших счетов и принудительном списании денег в счет погашения долга. В профессиональной деятельности могут чаще проводиться проверки, ревизии. В целом вам может быть весьма некомфортно из-за внимания к вашим делам со стороны представителей фискальных властей. Вы можете ощущать ограничивающие внешние влияния, не позволяющие вам действовать в свободном режиме. Другой напряженной темой может стать вероятность нанесения ущерба вашей репутации. Это особенно относится к публичным личностям. Старайтесь не быть излишне доверчивыми. В течение последней недели февраля ситуация улучшается. У вас может появиться влиятельный покровитель, который окажет вам необходимую поддержку. Хорошее время для изучения духовных практик в закрытых группах или в уединении. Это относится к технике йоги, цигун, пению мантр, аутогенным тренировкам и медитациям. Вы сможете научиться лучше себя контролировать и направлять свою энергию в позитивное русло. Наиболее удачные дни в феврале: 8, 13, 14, 25, 26. Напряженные дни: 1, 7, 10, 17, 18.

Рак ‌‌

В начале и середине февраля в жизни Раков могут часто происходить неожиданные и непредвиденные события. Временами вам будет казаться, что вы живете на каком-то вулкане, который периодически встряхивает и будоражит вас. Если вы желаете жить в более стабильном и предсказуемом ритме, то старайтесь не делать того, что повышает риск перемен. От некоторых планов придется либо полностью отказываться, либо вносить существенные коррективы. Причем, реагировать придется быстро, поскольку ситуация может не оставить вам времени на долгие раздумья и раскачку. Иногда могут случаться события форс-мажорного свойства, типа аварийной ситуации или травмы. Будьте аккуратнее при вождении автомобиля. Воздерживайтесь от участия в спортивных состязаниях с элементами жесткой силовой борьбы. В зону риска могут попасть финансовые операции, инвестиции. Игроки на бирже рискуют понести убытки. Также могут ухудшиться отношения с некоторыми друзьями и подругами. Дружеские вечеринки могут обернуться ссорой. Подсознательно вы можете сами провоцировать вокруг себя экстремальную ситуации, потому что в эти дни усиливается потребность в острых и ярких впечатлениях. Последняя неделя февраля складывается намного более продуктивно. Улучшаются дела у учащихся. Могут состояться новые знакомства, в том числе виртуальные романтические знакомства в интернете. Вы можете найти новых друзей, познакомиться с людьми, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Прекрасно проходят дальние поездки, путешествия. Наиболее удачные дни в феврале: 11, 12, 13, 25, 26. Напряженные дни: 6, 7, 9, 10, 19.

Лев ‌‌

В начале и середине февраля Львам будет труднее реализовывать свои личные инициативы. Внешние обстоятельства часто будут складываться для вас неблагоприятно. И чтобы чего-то добиться, вам придется преодолевать внешнее сопротивление, вступая в борьбу. Однако личного ресурса для успешной борьбы у вас может оказаться недостаточно. Возможно, в этот период разумнее поменять тактику поведения и принять на себя роль ведомых, пытаясь хоть как то адаптироваться и скомпенсировать ущерб от неблагоприятных внешних обстоятельств. В первую очередь могут пострадать ваши партнерские отношения. Это в равной степени касается как делового, так и личного партнерства. В деловом партнерстве ситуация может сложиться такая, что вам придется сдавать свои позиции, отступая и прогибаясь. Кроме того, вам будет трудно добиться взаимопонимания с людьми, наделенными властными полномочиями. В супружеских отношениях поведение партнера или партнерши может стать неконтролируемым и, иногда, агрессивным. А ваше мнение может оказаться проигнорированным. И вам будет сложно что-либо этому противопоставить. Возможно, вам придется лавировать, откладывая рассмотрение важных вопросов на более позднее время, когда ситуация улучшится. В конце месяца, в течение последней недели февраля ситуация улучшается. Вы сможете преодолеть многие трудности и добиться поставленных целей. В это время вам следует быть готовым пойти на перемены. В частности это хорошее время для отказа от вредных привычек с тем, чтобы привить себе взамен полезные привычки. Могут произойти позитивные подвижки в карьере. Есть шанс найти новую работу в соответствии со своим профессиональным призванием. Наиболее удачные дни в феврале: 8, 11, 14, 25, 26. Напряженные дни: 1, 2, 7, 10, 19.

Дева ‌‌

В начале и середине февраля Девам рекомендуется обратить особое внимание на состояние своего здоровья. Если вы не придерживаетесь здорового образа жизни и не питаетесь сбалансировано, то со здоровьем могут возникнуть осложнения. Очень важно контролировать себя в питании и не допускать избыточного употребления жирной пищи. В противном случае нагрузка на вашу печень и систему пищеварения в целом может стать критичной. То же самое касается употребления алкоголя в больших количествах. Звезды советуют вам подумать о изменении своего режима дня с тем, чтобы упорядочить режим сна и бодрствования, питания и физических нагрузок. В противном случае вам станет труднее справляться с текущими нагрузками в делах. Например, может снизиться уровень работоспособности на основной работе, а дела по дому могут приходить в запустение просто потому, что вы будете не в состоянии сорганизоваться и справляться со всем. Возможно, вам предстоит отстаивать свою деловую репутацию из-за не выполненных своевременно дел. Кроме того, это не лучшее время для планирования дальних поездок, путешествий. Уход за домашними животными также может стать проблематичным, поскольку вы можете столкнуться с неподчинением и неадекватным поведением животных. Последняя неделя февраля складывается намного благоприятнее. Прежде всего может улучшиться ваша личная жизнь. Отношения с партнером в браке будут основаны на взаимном уважении и заботе. Романтические отношения также улучшаются. Вас могут ожидать любовные признания, подарки, приятные сюрпризы. Хорошо менять свой имидж, заниматься спортом и вести активную творческую жизнь. Наиболее удачные дни в феврале: 8, 13, 14, 25, 26. Напряженные дни: 1, 7, 10, 17, 18.

Весы ‌‌

В начале и середине февраля у Весов может быть весьма нестабильное время для поддержания и сохранения романтических отношений. Эти отношения могут утратить мягкость и взаимную заботу. На смену может придти ревность и излишняя требовательность. Важно понимать, что ваши личные желания и потребности могут не совпадать с желаниями любимого человека. Необходимо терпимее относиться к мнению партнера и не пытаться оказывать на него давление. Интересно отметить, что ваши личные предпочтения в эти дни могут быть далеки от такого понятия как верность и ответственность. Не исключены измены на фоне усиления сексуальных потребностей и желания получить острые впечатления. Подсознательно вы можете намеренно провоцировать конфликтные ситуации, чтобы как-то оправдать свою склонность к экстремальным впечатлениям. Может усилиться чувство азарта. Любители азартных игр могут днями напролет просиживать за компьютерными играми. Опасайтесь играть на деньги, обходите стороной виртуальные казино игровые клубы. Есть риск проиграть крупные суммы денег. Также может проявиться склонность к праздному времяпрепровождению, посещению баров, ресторанов, ночных клубов. Вы будете склонны расходовать на развлечения крупные суммы денег. При этом нельзя сказать, что такие развлечения не пройдут для вас без неприятных последствий. Последняя неделя февраля складывается благоприятно для деловой активности. Вы сможете быстро и оперативно решать любые текущие вопросы. Также это хорошее время для наведения порядка в окружающем вас пространстве – уборка в квартире положительно отразится на вашем самочувствии. Наиболее удачные дни в феврале: 11, 12, 14, 25, 26. Напряженные дни: 5, 6, 17, 19, 20.

Скорпион

Скорпионам в начале и середине февраля следует особое внимание обратить на то, как складываются отношения в семье и в партнерстве. Эти темы могут стать для вас причиной волнений и головной болью. Обстановка в семье может быть далекой от идиллии. Возможны ссоры, конфликтные ситуации и борьба. Наиболее вероятной причиной осложнений может стать отказ кого-то из членов семьи выполнять возложенные на него обязанности. Снижение уровня ответственности в партнерстве и в семье в целом может привести к запустению в домашних делах. Возможно, вам придется делать то, что не желает делать кто-то из членов семьи. И это может вызывать ваше законное недовольство. Если не будет конструктивного настроя на решение возникших вопросов, то ситуация в семье и партнерстве может еще больше усугубиться. Вплоть до ухода из дома кого-то из членов семьи. В этот период не рекомендуется начинать ремонтные работы в квартире. Равно как не следует инициировать любые другие дела, требующие совместных усилий членов семьи. Попытка объединить семью под какое-то дело может спровоцировать конфликт. Ибо в этот период в семье и партнерстве нет должного согласия. Ситуация может в корне поменяться к лучшему во время последней недели февраля. В это время сама собой снимается острота проблем в партнерских отношениях. Вы сможете договориться по всем спорным вопросам. Также это прекрасное время для романтических отношений. Если у вас сохраняются любовные отношения длительное время, то вы можете дозреть до помолвки и оформления брака. Наиболее удачные дни в феврале: 13, 14, 24, 25, 26. Напряженные дни: 6, 7, 10, 17, 19.

Стрелец

В начале и середине февраля Стрельцы могут испытывать сильные нервные перегрузки. Прежде всего, это может быть связано с неблагоприятным эмоциональным фоном в вашем кругу общения. Вас могут нервировать знакомые, соседи, родственники и все те люди, с кем вы общаетесь в повседневной жизни. Чтобы не доводить ситуацию до стрессов и конфликта старайтесь дистанцироваться от контактов с теми людьми, которые вам неприятны или которые настроены к вам недоброжелательно. Возможно, до вашего внимания дойдут какие-то слухи или сплетни, что может испортить вам настроение. Не пытайтесь проводить разбирательства и выяснять отношения. Это только еще больше дестабилизирует вашу психику. Воздержитесь от новых знакомств. В данный период вы можете плохо разбираться в людях и это может привести к ошибкам. Например, вы можете с симпатией отнестись к новому знакомому, который изначально настроен к вам враждебно. Естественно, из-за такого знакомства ничего полезного и приятного для себя вы не сможете извлечь. Другая потенциально проблемная тема может касаться вашего здоровья. Опасайтесь переохлаждения, одевайтесь по погоде и не попадайте под сквозняки – возрастает риск простудных заболеваний. Для повышения иммунитета, который может быть ослаблен в этот период авитаминоза, старайтесь добавлять в рацион питания больше фруктов и овощей. В конце февраля, в течение последней недели месяца улучшаются отношения в семье. Вы сможете успешно справиться с текущими домашними делами, а члены семьи будут оказывать вам поддержку. Наиболее удачные дни в феврале: 13, 14, 15, 26, 27. Напряженные дни: 1, 5, 6, 10, 19.

Козерог

Козероги в начале и середине февраля могут повести себя как азартные игроки. Вы можете увлечься каким-то занятием и утратить самоконтроль. Например, любители компьютерных игр могут сутки напролет играть, забыв о делах и обязанностях. Хуже всего, если увлечение азартными играми будет связано с финансовыми расходами. В этом случае вы рискуете проиграть много денег. Поэтому рекомендуется не посещать сайты виртуального казино и обходить стороной игровые клубы. Весь напряженно могут складываться ваши романтические отношения. В тему любви может вторгнуться тема денег и меркантильных соображений. Старайтесь не обсуждать с любимым человеком вопросы, связанные с уровнем доходов и тем, кто и как расходует деньги. Такая тема может привести к разногласиям и ухудшению отношений. Кроме того, в этот период не следует делать излишне дорогих подарков любимому человеку, подрывая тем самым свой бюджет. Также в этот период вы можете быть склонны тратить много денег на развлечения, посещение баров, ресторанов, ночных клубов и танцплощадок. Все это может привести к праздному времяпрепровождению. А, как сказано древним мудрецом, праздность – источник всех пороков. Гораздо позитивнее у вас пройдет последняя неделя февраля. Это прекрасное время для учебы, поездок и новых романтических знакомств. Вы сможете найти правильный баланс увлечений, совмещая полезное с приятным. Также это хорошее время для продуктивной творческой активности. Наиболее удачные дни в феврале: 6, 11, 24, 25, 26. Напряженные дни: 7, 8, 10, 16, 17.

Водолей

Водолей в течении большей части февраля, за исключением последней недели, будут склонны вести себя излишне самонадеянно. Вам будет казаться, что только вы знаете что и как следует делать. А мнение окружающих, и в особенности членов семьи, могут вами игнорироваться. В желании реализовать свои личные инициативы вы можете столкнуться с сопротивлением близких вам людей. Если вы молоды и зависите от своих родителей, то будете склонны воспринимать их запреты как препятствие вашей личной свободе. То, что родители хотят вас уберечь от возможных неприятностей может восприниматься вами в штыки. И на почве этого противостояния могут часто возникать конфликты. В данном случае речь идет о классическом примере проблемы отцов и детей. Если же вы сами уже вполне взрослые и имеете свою семью, то может проявиться желание навязывать домочадцам свои правила поведения. Здесь тоже могут возникать ссоры, поскольку это тоже пример игнорирования мнений и интересов членов семьи. Старайтесь быть внимательнее к близким людям, проявляйте заботу и внимание к представителям старшего поколения в семье. В этом случае вам удастся избежать ненужных конфликтов. Вместе с тем в эти дни не следует инициировать каких-то важных дел по дому типа ремонта или перестановок мебели. Данные инициативы могут привести к разногласиям в семье. В последнюю неделю февраля ваше финансовое положение может улучшиться. И вы сможете позволить себе сделать полезные покупки для дома. Особенно это касается покупки бытовой техники, облегчающей домашний труд. Наиболее удачные дни в феврале: 6, 11, 24, 25, 26. Напряженные дни: 7, 8, 10, 16, 17.

Рыбы ‌‌

Рыбам в начале и середине февраля звезды советуют быть осмотрительнее в контактах с окружающими. Дело в том, что в этот период вы можете плохо разбираться в людях и не сможете распознать истинные их намерения. Старайтесь не делиться ни с кем секретами из своей личной жизни. Особенно это относится к контактам с незнакомыми людьми. Например, в ходе поездок в поездах дальнего следования многие склонны откровенничать о своей личной жизни со случайными попутчиками. Однако, как говорил поэт, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И мир на самом деле более тесен, чем нам может показаться. И те люди, которым вы доверились, могут повести себя не по доброму по отношению к вам. До вас могут дойти неприятные слухи сплетни. И это могут быть происки ваших тайных недоброжелателей. Не пытайтесь вести разбирательства и выяснять откуда что пошло. Ситуация может быть более запутанной, чем вам кажется. Также звезды советуют девушкам не садиться в попутные автомобили к незнакомым людям, дабы уберечь себя от неприятностей. Также это не лучшее время для духовных практик. В последнюю неделю февраля ситуация улучшается. В это время можно активизировать свои контакты и знакомиться с разными людьми. Удачно проходит учеба. Можно поступать на курсы обучения, а также начинать самостоятельное обучение по интересующим вас вопросам. Воспользуйтесь своими деловыми связями для более быстрого и эффективного решения актуальных вопросов. Наиболее удачные дни в феврале: 13, 14, 15, 26, 27. Напряженные дни: 1, 5, 6, 10, 19.