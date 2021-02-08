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Как каждый знак будет вести себя после измены

Говорит Уфа1 час назад
Фото: Говорит Уфа

Кто-то раскаивается, а кто-то делает вид, что ничего и не произошло. Рассказываем, как знаки зодиака ведут себя после предательства любви.

Овен

Овны попытаются обвинить вас в том, что именно вы, в первую очередь, подтолкнули их к обману и измене. Виноваты в этом будете только вы.

Телец

Тельцы будут осыпать вас подарками и конфетами, чтобы заслужить ваше прощение. Откупаться и задабривать их стиль.

Близнецы

Близнецы будут активно обвинять человека, с которым изменили вам, и будут вести себя так, будто они вовсе невиновны в сложившейся ситуации.

Рак

Раки начнут плакать и умолять вас не бросать их. Слёзы, много слёз будет пролито из-за того, что они смогли так поступить с вами.

Лев

Львы будут продолжать лгать о том, что они вам не изменяли, даже если их уже поймали на измене и есть все доказательства. Это не они. Нет. Они этого не делали.

Дева

Девы будут винить своих бывших, родителей или людей из своего прошлого в том, что они подтолкнули изменить вам. Виновным окажется кто угодно, только не они.

Весы

Они придумают печальную историю о том, что обманывали только потому, что чувствовали себя неуверенно. Короли драмы.

Скорпион

Скорпионы будут клясться, что этого больше никогда не повторится, и настаивают на том, что не хотят вас потерять и будут удерживать вас всеми правдами и неправдами.

Стрелец

Стрельцы придумают сложное объяснение своего поведения, которое не имеет абсолютно никакого смысла. Будет ничего не понятно, и понятно не будет ничего.

Козерог

Козероги ответят на все ваши вопросы и полностью признают свою вину. Слёз и вранья не ждите.

Водолей

Водолеи позволят вам просматривать их телефон и сообщения, чтобы вам было спокойнее. Но это ничего на самом деле не значит. Это уловка для вашего доверия.

Рыбы

Рыбы расстанутся с вами, потому что у вас хватило наглости рассердиться и обидеться на них. Как вы посмели так с ними поступить?

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