Поспешишь — звезды насмешишь — финансовый гороскоп на 8 февраля

Стоит притормозить с инициативами и идеями — это не лучший день для них.

Овен ‌‌

Овны, занимающие руководящие должности, сегодня в первой половине дня могут получить обнадеживающие новости. Возможно, вам удастся придумать, как справиться со сложной проблемой. Вместе с тем в течение всего дня вы можете ощущать тормозящие влияния. Воздержитесь от тайной закулисной деятельности, не ввязывайтесь в интриги. Будьте аккуратнее с точки зрения соблюдения норм закона.

Телец

У Тельцов благоприятный день для деловой переписки, поездок и контактов с клиентами. Успешно пойдут дела, связанные с индивидуальным обслуживанием клиентов. Своевременное поступление информации поможет вам быстро реагировать на конъюнктуру рынка. Можно вести переговоры и подписывать документы, имеющие юридическую силу. Вторая половина дня неблагоприятна для коллективной деятельности.

Близнецы

В первой половине дня Близнецам рекомендуется внимательнее отнестись к тонкостям и деталям в любой работе. Это позволит вам добиться высокого качества и своевременно выполнять запланированные дела. Успешно пойдет овладение техническими средствами в работе. Можете рассчитывать на подсказки коллег в трудных вопросах. С начальством в течение дня лучше не пересекаться.

Рак ‌‌

У Раков, работающих в сфере услуг, в первой половине дня может увеличиться приток клиентов и заказчиков. Ваши услуги будут в полной мере востребованы. Отнеситесь к своей работе с фантазией и выдумкой, пробуйте усовершенствовать стиль и методы работы – у вас это получится. А вот для деловых поездок водителями транспорта день неблагоприятен ввиду вероятности происшествий в дороге.

Лев ‌‌

Львам в этот день рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущих профессиональных обязанностей и не делать ничего, что могло бы повысить риск материальных и финансовых потерь. Наиболее важные дела рекомендуется запланировать и закончить на первую половину дня. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для деловых начинаний.

Дева ‌‌

Девам в первой половине дня могут приходить хорошие новости. Вы можете получить предложение по сотрудничеству. Это хорошее время для деловых поездок, встреч, консультаций. Руководящие работники смогут разобраться с текущей ситуацией и принять единственно верные решения. Между тем сегодня вам следует быть готовыми к тому, что некоторые договорные обязательства могут оказаться нарушены.

Весы ‌‌

В первой половине дня для Весов особую ценность будет представлять достоверная информация. Возможно, вам поступят сведения, благодаря которым вы сможете увеличить свои доходы и успешно завершить работу. Особенно это касается тех, кто специализируется на консультациях и торговых операциях. В течение дня воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют на первую половину дня планировать проведение деловых встреч, контактов, поездок. В это время вы сможете легко договориться с интересующими вас людьми по любому вопросу. Вместе с тем в текущей работе отдавайте предпочтение тем делам, в которых у вас имеется большой опыт. В течение всего дня старайтесь воздерживаться от экспериментов и финансовых рисков.

Стрелец

Стрельцам можно выходить на контакт с начальством с целью получения преференций. Например, можно обращаться с просьбами о компенсации расходов на проезд до места работы или об оплате части расходов на покупку путевки в санаторий для лечения. В это время вопросы получения льгот и компенсаций решаются положительно. Удачное время для поисков вариантов дополнительной подработки.

Козерог

Козерогам удастся успешно поработать при деловом взаимодействии с трудовым коллективом. В случае возникновения сложных и запутанных профессиональных вопросов вы всегда сможете обратиться к коллегам и единомышленникам – вам подскажут правильный ответ. Уделяйте внимание приобретению дополнительных профессиональных знаний. От деловых встреч пока лучше воздержаться.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется решать вопросы методами тайной дипломатии, без привлечения постороннего внимания. Чем тише и незаметнее вы будете действовать, тем результативнее пройдет этот день. Отношения с начальством станут доверительнее, вам могут поручить особенно деликатные задания. Руководящие работники могут получить важную информацию, благодаря которой смогут составить себе правильное представление о сложившейся ситуации.

Рыбы ‌‌

У Рыб хороший день для обмена опытом с коллегами. Благодаря интенсивному профессиональному общению вы сможете повысить свой уровень знаний. Главным результатом этого дня может стать повышение уровня квалификации. Также сейчас не время для принятия инициатив. Не следует торопиться при начале новых дел – вначале следует хорошенько подготовиться.