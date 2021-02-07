Весь мир — к твоим ногам — любовный гороскоп на 8 февраля

Сегодня захочется дарить дорогие подарки партнеру и всячески проявлять любовь.
Сегодня Овны практичны и целеустремленны, дела сердечные могут отойти для них на второй план. Начатым романам это не повредит, а вот поиски новых романтических отношений и попытки выстроить их с нуля вряд ли удачны. Занятые своим делом, Овны могут на всех парах пролететь мимо возможного счастья.
Сегодня Тельцам везет в любви, пока они опираются на себя. Как только они начнут оглядываться на правила, следовать моде или думать, что скажут люди, фортуна им изменит. Вывод прост: не подавляйте свой импульс и действуйте так, как считаете нужным. Возможно, вам принесет удачу какой-то старый ход.
Близнецов день заставит быть сдержаннее в проявлении эмоций и внимательнее в интимных ситуациях. Они станут менее общительными и более скрытными. В отношениях может появиться подозрительность. В развитии нового романа звезды советуют взять паузу, иначе на пустом месте возникнет неловкая ситуация.
Сегодня между Раками и их партнерами маловероятны полная гармония и абсолютное доверие. Обе стороны склонны подозревать друг друга в неблаговидных мыслях, тайных мотивах, сознательных провокациях и манипуляциях. Свободному развитию новых симпатий могут мешать старинные предубеждения и предрассудки.
Сегодня насущные дела мешают Львам заняться личной жизнью. Не исключение ситуации, когда объектом их симпатий является коллега, партнер или начальник. Лучший способ заявить о себе - хорошая работа, а не флирт или броский имидж. Соблюдайте дресс-код, уважайте субординацию, демонстрируйте мастерство.
Сегодня Девы смогут проявить инициативу в любви и заодно блеснуть талантом в давно знакомой им области. Но не каждому представителю этого знака попадется партнер, способный по достоинству оценить их изобретательность и силу чувств. Порой Девам придется «метать бисер» перед теми, кто их не понимает.
Сегодня Весы не склонны витать в облаках. Им важнее твердая почва под ногами и уверенность в способности партнера быть «каменной стеной». Звезды советуют отложить встречу, если речь идет о первом свидании или фазе чистой романтики: обстановка и настрой могут не соответствовать цели мероприятия.
Сегодня никто не устоит перед сексуальной харизмой Скорпиона. Тем, кто пытался с ним играть, стоит опасаться его мстительности: если представится случай взять реванш и воздать за былые издевательства, Скорпион может за него ухватиться и без лишних сантиментов показать партнеру, где раки зимуют.
Сегодня Стрельцы склонны быть практиками и экспериментаторами, порой весьма жесткими. Подобное сочетание идеально в бизнесе, но переносить деловые стратегии на личные отношения чревато. Готовя какой-то трюк или сюрприз, лучше сразу предупредите партнера и поинтересуйтесь его мнением о вашей идее.
Сегодня самая рискованная любовная инициатива Козерогов увенчается успехом. Их искусный оригинальный ход выправит даже откровенно критичное положение дел и парадоксальным образом сменит минус на плюс. Еще одна выигрышная сфера - чувственность, Козероги (особенно мужчины) будут хорошими любовниками.
Сегодня влюбленные Водолеи вдруг превратятся из романтиков в дельцов и из теоретиков в практиков. Они могут внезапно пропасть из виду, но не потому, что разлюбили или безответственны. Напротив, они бросятся зарабатывать деньги на щедрый подарок пассии или начнут вить гнездо для совместной жизни.
Сегодня у Рыб неплохой старт в делах сердечных, но успех требует дополнительных условий. Одно из них - отсутствие поколенческого мезальянса, будет трудно ладить с представителем другой возрастной категории. День хорош для стабильных пар: ожидается дружеское сотрудничество и всплеск чувственности.