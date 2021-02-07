Весь мир — к твоим ногам — любовный гороскоп на 8 февраля

Сегодня захочется дарить дорогие подарки партнеру и всячески проявлять любовь.

Овен ‌‌

Сегодня Овны практичны и целеустремленны, дела сердечные могут отойти для них на второй план. Начатым романам это не повредит, а вот поиски новых романтических отношений и попытки выстроить их с нуля вряд ли удачны. Занятые своим делом, Овны могут на всех парах пролететь мимо возможного счастья.

Телец

Сегодня Тельцам везет в любви, пока они опираются на себя. Как только они начнут оглядываться на правила, следовать моде или думать, что скажут люди, фортуна им изменит. Вывод прост: не подавляйте свой импульс и действуйте так, как считаете нужным. Возможно, вам принесет удачу какой-то старый ход.

Близнецы

Близнецов день заставит быть сдержаннее в проявлении эмоций и внимательнее в интимных ситуациях. Они станут менее общительными и более скрытными. В отношениях может появиться подозрительность. В развитии нового романа звезды советуют взять паузу, иначе на пустом месте возникнет неловкая ситуация.

Рак ‌‌

Сегодня между Раками и их партнерами маловероятны полная гармония и абсолютное доверие. Обе стороны склонны подозревать друг друга в неблаговидных мыслях, тайных мотивах, сознательных провокациях и манипуляциях. Свободному развитию новых симпатий могут мешать старинные предубеждения и предрассудки.

Лев ‌‌

Сегодня насущные дела мешают Львам заняться личной жизнью. Не исключение ситуации, когда объектом их симпатий является коллега, партнер или начальник. Лучший способ заявить о себе - хорошая работа, а не флирт или броский имидж. Соблюдайте дресс-код, уважайте субординацию, демонстрируйте мастерство.

Дева ‌‌

Сегодня Девы смогут проявить инициативу в любви и заодно блеснуть талантом в давно знакомой им области. Но не каждому представителю этого знака попадется партнер, способный по достоинству оценить их изобретательность и силу чувств. Порой Девам придется «метать бисер» перед теми, кто их не понимает.

Весы ‌‌

Сегодня Весы не склонны витать в облаках. Им важнее твердая почва под ногами и уверенность в способности партнера быть «каменной стеной». Звезды советуют отложить встречу, если речь идет о первом свидании или фазе чистой романтики: обстановка и настрой могут не соответствовать цели мероприятия.

Скорпион

Сегодня никто не устоит перед сексуальной харизмой Скорпиона. Тем, кто пытался с ним играть, стоит опасаться его мстительности: если представится случай взять реванш и воздать за былые издевательства, Скорпион может за него ухватиться и без лишних сантиментов показать партнеру, где раки зимуют.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны быть практиками и экспериментаторами, порой весьма жесткими. Подобное сочетание идеально в бизнесе, но переносить деловые стратегии на личные отношения чревато. Готовя какой-то трюк или сюрприз, лучше сразу предупредите партнера и поинтересуйтесь его мнением о вашей идее.

Козерог

Сегодня самая рискованная любовная инициатива Козерогов увенчается успехом. Их искусный оригинальный ход выправит даже откровенно критичное положение дел и парадоксальным образом сменит минус на плюс. Еще одна выигрышная сфера - чувственность, Козероги (особенно мужчины) будут хорошими любовниками.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи вдруг превратятся из романтиков в дельцов и из теоретиков в практиков. Они могут внезапно пропасть из виду, но не потому, что разлюбили или безответственны. Напротив, они бросятся зарабатывать деньги на щедрый подарок пассии или начнут вить гнездо для совместной жизни.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб неплохой старт в делах сердечных, но успех требует дополнительных условий. Одно из них - отсутствие поколенческого мезальянса, будет трудно ладить с представителем другой возрастной категории. День хорош для стабильных пар: ожидается дружеское сотрудничество и всплеск чувственности.