Переходим от слов к делу — гороскоп на 8 февраля

26-27 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Козероге дарят упорство, настойчивость и практичность, помогают сделать выбор и перейти от слов к делу.

В цене мастера-золотые руки, умеющие работать со специфическим материалом, и управленцы, владеющие продуктивными деловыми стратегиями. Отличный день для решения конкретных прикладных задач, ручной работы, ремонта техники, переоборудования хозяйства. Хорошо заниматься внедрением новинок, практическими экспериментами, точечной модернизацией производства, осваивать прогрессивные методы и инструменты, тестировать идеи и изобретения, проверять в деле новых работников.

Овен ‌‌

Овнам сегодня стоит начать с уточнения своих тактических целей. Приоритетом лучше сделать карьеру, основной «кормящий» бизнес или материальные ценности. Этот день даст вам силы для целенаправленных обновлений и поможет быть изобретательнее в практических делах. Потеряв в скорости или маневренности, вы приобретете в другом, например, стабилизируете бюджет. Возможно, придется совместить две задачи.

Телец

Сегодня обстоятельства сложатся для Тельцов удачно, но прогресс вероятнее в «автономном плавании» и самостоятельных занятиях. Именно здесь есть поле для творчества (например, в одиноком изобретательстве, индивидуальных тренировках). Успехи будут ниже, если ваши планы связаны с социумом и коллективом, вы зависимы от имиджа, статуса, рейтинга, нуждаетесь в популярности или в чужом покровительстве.

Близнецы

Сегодня Близнецам предстоит стать практиками и позаботиться о важных вещах. День не сулит конкретных проблем, но заставляет принять меры против возможных угроз, подумать о технике безопасности. В любом деле рекомендуется умеренность, сдержанность, перестраховка. В настроении может преобладать настороженность. Лучше отменить романтические мероприятия и развлечения, сократить свободное общение.

Рак ‌‌

Ракам сегодня важно ладить с партнерами и коллегами, по возможности, не создавая в общении двойственных ситуаций. Звезды напоминают, что многие условности и сложности уже в прошлом, советуют не видеть в каждой заминке провокацию и не раздражаться на привычные триггеры, чреватые конфликтами. Если возникли знакомые недоразумения, их очень просто решить мирным путем, придется лишь выждать пару дней.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам сделать акцент на повседневной работе, например, профессиональной рутине. Вместо решения стратегических управленческих проблем, проведения представительских мероприятий или участия в сложных переговорах, хорошо заняться конкретной прикладной задачей. Решая ее, вы можете доказать собственную квалификацию или обратиться к проверенным помощникам - мастерам своего дела.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев есть возможность отдать дань своим старинным увлечениям. Независимо от того, остались ли они в разряде милого хобби или стали профессией, многие Девы продемонстрируют в них уникальное мастерство и смогут поразить воображение самой требовательной публики. Вероятны успехи в ручном труде, спорте, техническом изобретательстве, решении отдельных специфических деловых и прикладных задач.

Весы ‌‌

Сегодня Весам придется уделить время семейному долгу или обстоятельствам своей прежней жизни, бывшему дому, старой профессии. День хорош для хлопот, связанных с ремонтом, строительством, обустройством владений, модернизацией хозяйства или производства, освоением целевых средств или наследства. Возможно, придется помочь родителям или партнеру, поработать на выплату долгов или на совместный актив.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов есть хорошее поле для действий, где они могут взять реванш за недавнее поражение в словесных баталиях. Их козырем может стать мастерство, деловая хватка, общее знание жизни, умение справляться с нештатными ситуациями или сотрудничать в необычном режиме. Есть шанс неожиданно найти толкового помощника, сдружиться с врагом в рамках специфичной профессии или оригинального хобби.

Стрелец

Стрельцам сегодня пригодится практицизм, реализм, деловая хватка. Чтобы успешно вести дела, всем представителям знака придется быть готовыми к доле риска, главным образом, связанного с теми или иными обновлениями. Возможно, предстоит пустить в ход новые материалы инструменты или финансовые источники, довериться новым коллегам или вступить в экспериментальное сотрудничество с незнакомым сервисом.

Козерог

Сегодня Козероги могут смело проявлять нестандартную инициативу или браться за решение сложных задач оригинальными методами: у них все получится. Возможен успех в бизнесе, спорте, боевых искусствах, ручной работе, прикладном творчестве. Искусный ход поможет спасти положение в любви, в финансовой сфере. Многим Козерогам поможет наработанное мастерство и инстинкт самосохранения, отточенный опытом.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям не увлекаться свободным общением и чисто интеллектуальными занятиями. День подходит для уединения - но не ради отдыха или исследований, а с целью концентрации на практических насущных задачах. Хорошо заниматься строительными и ремонтными работами, модернизацией хозяйства и владений, развитием семейного проекта или традиционного бизнеса, освоением наследства.

Рыбы ‌‌

Рыбам этот день помогает покинуть мир своих мечтаний ради реальности и взяться за решение конкретной практической задачи. Он дает упорство, позволяет прибегать к нестандартным методам и инструментам, при этом исключает лишнюю болтовню и суету. Можно найти дружескую помощь в деловой, финансовой и технической сфере. Приветствуются полезные занятия: уборка, заработок, ремонт, переоборудование.