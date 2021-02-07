Приметы на 8 февраля: что нельзя делать в этот день

Не следует мыть или подметать пол. Считается, что так можно избавиться от всего хорошего: удачи, достатка и даже от здоровья жильцов. Вообще любую уборку лучше отложить на другой день.

Не рекомендуется облачаться в чёрную одежду, иначе можно привлечь к себе внимание тёмных сил. Если в силу обстоятельств по-другому одеться нельзя, нужно добавить в образ светлый элемент: платок или украшение.

В целом 8 февраля нельзя надевать слишком поношенные или грязные вещи. В противном случае можно лишиться удачи на ближайший год.

В этот день не только одежда, но и помыслы должны быть чистыми. Ни в коем случае нельзя завидовать кому-либо и уж тем более желать зла. К тому, кто ослушается этого запрета, негатив вернётся в троекратном размере.

Сны в эту ночь покажут ваши скрытые силы, а также дурные привычки характера, от которых необходимо избавиться как можно скорее. Кроме того, в сновидениях может появиться какое-то предупреждение. После пробуждения нужно записать увиденное и понаблюдать за тем, что говорят окружающие — в их словах может быть подсказка, которая позволит правильно интерпретировать сон и избежать неприятностей.