Как знаки зодиака справляются с конкурентами

Пока одни знаки зодиака деликатничают и упускают возможности, другие, в погоне за своей мечтой, умело обходят конкурентов и не обращают внимание на трудности.

Мы обратились к астрологам и выяснили, как именно люди поступают с теми, кто встает у них на пути, в зависимости от зодиакального знака.

Представители данного знака зодиака сразу же стараются себя зарекомендовать и в самом начале общения демонстрируют свои лучшие качества и деловую схватку. Обычно они не обращают внимание на трудности и целенаправленно идут к своей цели. Но, ровно до того момента, пока им на пути не повстречается умные люди, которые, по их мнению, в чем-то их превосходят. Тогда они решают взять паузу, обдумать план В и вернуться к конкурентной борьбе с новыми силами и идеями.

Представители данного знака зодиака сразу же берут быка за рога и демонстрируют невиданное упрямство, чтобы получить желаемое. Сначала они выматывают душу, а затем демонстрируют смертельную обиду и пренебрежение. У Тельцов действительно сложный характер, поэтому проще им в каких-то моментах уступить, чем объяснять, почему нет. Но есть и плюсы. Получив желаемое, они тут же погружаются в работу и трудятся за троих, оставляя своих конкурентов далеко позади.

Общительные представители данного знака зодиака очень ценят дружбу и готовы отказаться от своих принципов, если они хоть как-то затронут тех, кого они считают своими друзьями или приятелями. С конкурентами они ведут себя достаточно мягко и уважительно относятся к тем, кто превосходит их по уму, опыту или интеллекту. Всегда стараются действовать прямо и не терпят интриг и предательства.

Представители данного знака зодиака только на первый взгляд кажутся ранимыми и неспособными постоять за себя. На самом деле они обладают незаурядными психологическими способностями и умеют скрывать свои эмоции. Именно эти качества дают им преимущества перед конкурентами. Раки всегда предугадывают действия людей и просчитывают на несколько шагов вперед. Поэтому, получают желаемое, не прилагая к этому каких-то особых усилий.

Представители данного знака зодиака обожают ввязываться в конкурентную борьбу и творчески подходят к решению любого вопроса. Им не нужно кому-то что-то объяснять или доказывать, у них мастерски получается завоевывать лидерские позиции, использовать свои умения по максимуму и обходить своих конкурентов практически на старте. Поэтому и к финишу они приходят задолго до того, как остальные участники сообразят, что их явно разделали по всем фронтам.

Представители данного знака зодиака основательно подходят к вопросу. Сначала они пытаются изучить вопрос и собрать как можно больше информации о конкурентах, а потом – стремятся заручиться поддержкой окружающих, перетянув их на свою сторону. Такая стратегия дает свои плоды и через какое-то время Девы получают желаемое, превзойдя конкурентов количеством (но, зачастую, не качеством).

Представители данного знака зодиака очень ценят умных людей и если поймут, что конкуренты не так глупы, как могло показаться на первый взгляд, то они предпочтут наладить с ними отношения и, объединив усилия, вместе достичь желаемого. Весы стараются все спорные моменты решать мирным путем, поэтому им проще договориться, чем мериться лопатками и прочими игрушками в песочнице.

Представители данного знака зодиака прекрасные манипуляторы, поэтому обычно без труда получают то, что им нужно и с легкостью заставляют людей плясать под их дудку. А тех, кто ослушается и посмеет выступить против, ждет изощренная месть от Скорпионов – в этом они тоже мастера. Они никогда не идут на открытый конфликт, предпочитая аккуратно и максимально незаметно устранять конкурентов со своего пути.

Харизматичные представители данного знака зодиака любят руководить и делают это весьма профессионально. Опомниться не успеете, как начнете выполнять поручения Стрельцов – сначала мелкие просьбы «по дружбе», а потом и более серьезные и ответственные проекты. Но надо отдать им должное, мотивировать они тоже умеет и весьма щедро одаривают тех, кто когда-то перешел на их сторону. Конкурентов уважают и стараются не действовать исподтишка.

Трудолюбивые представители данного знака зодиака стараются равняться на тех, у кого можно чему-то научиться. Они с радостью переймут какие-то навыки и умения у конкурентов, если поймут, что это пригодится им в дальнейшем. Своим опытом они тоже готовы делиться, даже если и понимают, что окружающие могут этот самый опыт в итоге использовать против них же самих. Они ценят и уважают людей и ждут такого же отношения к себе.

Безупречные манеры и идеальный внешний вид могут очаровать и подкупить представителей данного знака зодиака. Они и сами не смогут понять, как конкуренты вдруг стали лучшими друзьями и почему они стали им всячески помогать. При этом Водолеи стараются действовать максимально честно и открыто, избегая сплетен, ссор и публичных разборок.

Представители данного знака зодиака уважают смелых людей, не пасующих перед трудностями, и стараются во всем им подражать. Поэтому, если окажется, что конкуренты соответствуют их представлениям об идеале, они попробуют перенять какие-то их качества и начнут действовать их методами. И в этом, по мнению Рыб, нет ничего зазорного или предосудительного.