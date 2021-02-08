Почему первые 12 дней после дня рождения очень важны

Кто-то любит отмечать свой день рождения в шумной компании, закатив большую вечеринку.

А кому-то достаточно и одно близкого человека рядом. Астрологи считают, что оба способа хороши, если они позволяют находиться в гармонии с собой.

День рождения – это лучший повод для того, чтобы исполнить все свои желания. Астрологи напоминают, что каждый виток вокруг Солнца – это новый отсчетный период, в первые 12 дней которого лучше всего заняться собой – своими желаниями и мечтами.

Специалисты рекомендуют в первые 12 суток после дня рождения совершать небольшие обряды для привлечения в свою жизнь денег и счастья.

Первый день после своего дня рождения нужно полностью посвятить себе, составить планы, подумать о целях. Задумайтесь о том, что успели или не успели сделать за предыдущий год, что получилось, а к чему еще нужно стремиться. Не забывайте известную фразу: «судьба человека – в его руках».

Второй день после дня рождения посвятите покупкам. Астрологи рекомендуют в этот день купить что-нибудь по-настоящему желанное, будь то полезная вещица, или просто стильная безделушка. Жизнь нужно окружить хорошими вещами, а от плохих – избавиться. Тогда деньги сами «потянутся».

Третий день астрологи рекомендуют посвятить поездкам и общению. Это идеальный день, чтобы встретиться и поболтать с друзьями и с коллегами, сходить на лекцию или в музей. Астрологи напоминают, что это самый подходящий день для восприятия новой информации, благодаря которой будет легче справиться с проблемами.

Четвертый день необходимо посвятить родным и близким. Позвоните родителям и бабушке с дедушкой. Помогите, если им нужна ваша помощь, или просто выслушайте. Помните, что они всегда ждут звонка и внимания. Астрологи так же рекомендуют сделать амулет на счастье, который будет помогать вам весь год.

На пятый день можно устроить большую вечеринку, позвав всех своих друзей и знакомых. В жизни всегда найдется место для кутежа и веселья. Астрологи рекомендуют «отпустить ситуацию». Доверьтесь своему партнеру, так как ему тоже очень важно чувствовать любовь и заботу. Побольше танцуйте, рисуйте, любите и радуйтесь жизни.

Шестой день после дня рождения нужно посвятить своему дому – начните генеральную уборку, разберитесь в вещах, отдайте ненужное на переработку или в секонд-хенд. Новый год – новый повод начать все нуля.

Седьмой день нужно посвятить своей любви. Астрологи напоминают, что седьмой день после вашего дня рождения – это лучшая возможность напомнить своему партнеру о том, как вы его любите и разобраться в «накипевшем». Поблагодарите его за все, что он для вас сделал и пообещайте заботиться и помогать друг другу. А закрепить это можно совместным ужином. Приготовьте вместе еду под любимый фильм.

На восьмой день нужно освободиться от лишнего «балласта», который мешает двигаться дальше. Стоит задуматься о новой работе, разорвать отношения, которые дают только боль, снять розовые очки и сделать реальность вокруг себя такой, какой вы ее хотите видеть.

Девятый день посвятите отдыху. Астрологи говорят, что это лучший день, чтобы купить путевку или билеты в желанное место на карте.

На десятый день после своего дня рождения нужно решиться на перемены. Поговорить с начальником о повышении зарплаты или с подчиненным о том, почему, к примеру, бизнес стоит на месте. В этот день можно смело ставить ультиматумы.

Последние два дня нужно провести в спокойной обстановке, поразмышлять о вечном, настроиться на грядущий год. В этот день нужно открыться миру и довериться Вселенной. Тогда в жизнь неизбежно придут деньги, успех и здоровье.