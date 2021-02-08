Креатив поможет делам — финансовый гороскоп на 9 февраля

Сегодня стоит включить воображение на полную катушку — оно поможет вам преуспеть во всем.

Овен ‌‌

У Овнов сегодня весьма неоднозначный день. Не пренебрегайте помощью и советом друзей и единомышленников. Работа в составе группы будет продуктивна в первой половине дня. Вместе с тем не следует доверять случайным людям и случайной информации. Будьте готовы к неожиданным изменениям во внешних обстоятельствах, чтобы успеть принять меры и минимизировать возможные убытки.

Телец

Сегодня благоприятный день для Тельцов, занимающих руководящие должности. Принимаемые вами управленческие решения приведут к росту финансовых поступлений. Можно проводить кадровые перестановки и заниматься оптимизацией бюджетных расходов. Наиболее удачное время – утро. А вот для работы в составе коллектива день складывается неблагоприятно.

Близнецы

Близнецам рекомендуется сосредоточиться на вопросах долгосрочного планирования и обмена опытом. Не бойтесь менять подходы к работе и экспериментировать. Возрастает роль профессиональных познаний – это ведет к росту вашего авторитета. Хорошо пойдут дела в проектно-конструкторских бюро и в научно-исследовательских лабораториях. А вот для карьеры и контактов с начальством время неблагоприятное.

Рак ‌‌

Ракам сегодня может сопутствовать удача в финансовой деятельности. Возможно, в вашем распоряжении окажется крупная сумма денег, которой вы сможете с выгодой для себя воспользоваться. Однако следите за соблюдением законности в своей деятельности – это наиболее острая и уязвимая тема дня. Не исключены внеплановые проверки, контрольные закупки, ревизии.

Лев ‌‌

Львам звезды советуют ориентировать себя на развитие делового сотрудничества и партнерства. Например, вы сможете преуспеть при ведении переговорного процесса на многосторонней основе. Возможно, в первой половине дня исполнится одно из ваших заветных желаний. Вместе с тем постарайтесь не делать того, что могло бы повысить риск финансовых убытков и производственного травматизма.

Дева ‌‌

У Дев хороший день для выполнения текущих обязанностей на работе и плодотворного сотрудничества с коллегами. Вам удастся повысить производительность труда за счет новых технических решений. Также немаловажно наличие гармоничного психологического климата в трудовом коллективе. А вот для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве время пока не пришло.

Весы ‌‌

У Весов этот день благоприятен для творческих видов деятельности. Особенно это касается тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха, спорта и развлечений. Успешно проходят дальние командировки. Бизнесменам рекомендуется проводить рекламные мероприятия. А вот для контактов с коллегами по текущим вопросам день неблагоприятен.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют на первую половину дня запланировать наиболее важные дела. Можно браться и доделывать те дела, которые оставались незавершенными в предыдущие дни – проблем с этим не возникнет. Наиболее предпочтительные сферы деятельности могут быть связаны с ремонтно-строительными и коммунальными работами. Отдавайте предпочтение традиционной деятельности, воздерживайтесь от экспериментов.

Стрелец

Стрельцам в этот день следует стремиться к активным контактам, чтобы быть хорошо информированным. Во многом от этого будет зависеть успех в делах. Деловые поездки, встречи, контакты, работу с документами лучше запланировать на первую половину дня. Также это хорошее время для проведения торговых операций. Во второй половине дня воздержитесь от подписания договора аренды.

Козерог

Козерогам сегодня следует взять на вооружение девиз: «Меньше слов – больше дела». Это хороший день для конкретной проработки практических профессиональных вопросов. Оценивайте свой труд в финансовом эквиваленте, чем больше денег заработано, тем успешнее пройдет день. Однако это не лучшее время для всевозможных согласований и обсуждений.

Водолей

Сегодня Водолеи преуспеют в тех делах, которые они в состоянии лично контролировать. Поэтому сегодняшний день благоприятен для индивидуальных предпринимателей и тех, у кого творческие свободные профессии. Вы сможете правильно сориентироваться, если вам никто не будет мешать. Лучшее время дня – утро. Вместе с тем старайтесь экономнее расходовать имеющиеся финансовые ресурсы.

Рыбы ‌‌

Рыбам рекомендуется наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. Вам могут предложить дополнительную подработку на полставки или по совместительству. Успешно поработают фрилансеры и те, кто занимается выполнением частных заказов помимо основной работы. В целом этот день неблагоприятен для деловых инициатив – старайтесь действовать исходя из внешней обстановки, решая вопросы по мере их поступления.