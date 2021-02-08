Бежим от прошлого подальше — любовный гороскоп на 9 февраля

Сегодня стоит отгонять мысли о бывших партнерах, и уж тем более не писать им.

Овен ‌‌

В этот день Овны могут «встать не с той ноги», многие представители знака будут не готовы к романтическим приключениям. Наиболее ровными окажутся старинные отношения, выдержавшие проверку временем или суровыми испытаниями. Знакомства, флирт и оригинальные любовные авантюры лучше отложить до завтра.

Телец

Сегодня Тельцам удастся миновать наиболее острые рифы в любовных отношениях и избежать новых проблем, из-за чего они могут надеть на глаза виртуальные шоры и убедить себя в том, что успешно прошли на следующий уровень игры. Но звезды не советуют обольщаться: это всего лишь очередная минута затишья.

Близнецы

Сегодня любой пустяк может стать для влюбленных Близнецов проблемой. Близнецы, имеющие плохой любовный опыт в прошлом, склонны переносить его на новые отношения. Не лучший день свидания, сближения. Партнер может временно пропасть с горизонта. Звезды советуют не надумывать лишнего: все образуется.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам придется смириться с некоторой напряженностью в постоянных отношениях и неловкостью в новых. Партнер склонен отмалчиваться и не спешит посвящать Рака в свои истинные думы, заставляя его теряться в догадках. Звезды сообщают, что такое положение дел может продлиться вплоть до ночи.

Лев ‌‌

Сегодня звезды не советуют Львам вызывать партнера на разговор и с трепетом подыскивать для диалога новые аргументы: по той или иной причине, продолжения словесной пикировки не получится. Свободным Львам лучше не искать в эти сутки новых знакомств и не ходить на свидания: ход событий разочарует.

Дева ‌‌

Девы сегодня легко станут хозяевами ситуации и возьмут управление романом в свои руки. Это особенно вероятно, если события разворачиваются не в смоделированной виртуальной среде, а в реальной небезопасной обстановке. Или в интимных обстоятельствах, где партнеры вынужденно сбрасывают надетые маски.

Весы ‌‌

Сегодня влюбленные Весы пытаются быть практичными, что им не идет. Многие Весы окажутся в не выгодной им роли. Опасно сближаться или начинать совместную жизнь: оживут старые разрушительные сценарии, мимикрировавшие под новую реальность. Не устраивайте свидание у себя дома, если живете отдельно.

Скорпион

Сегодня Скорпионам неважно, как выглядят их отношения, так как по факту ими руководят они сами. Это отличный момент для того, чтобы вернуть старую добрую расстановку ролей и внушить партнеру, что без нее счастье рухнет. Например, из отношений исчезнет прежняя страсть и чувственная гармония.

Стрелец

Сегодня Стрельцы покоряют сердце избранника или избранницы не романтическими подвигами и красноречием. В их пользу будет хозяйственность или деловая хватка. Если встанет выбор между интимным ужином при свечах и возможностью помочь партнеру в быту (бизнесе), без колебаний выбирайте второе.

Козерог

Сегодня Козероги скептичны и подозрительны, даже лояльному партнеру не выдают кредит доверия. Они могут насторожиться из-за мелочи и ощетиниться броней цинизма на пустом месте, опасаясь вновь угодить в знакомый капкан и выставить себя в глупом свете. Но это не отразится на их сексуальных талантах.

Водолей

Сегодня Водолеям опасно поддаваться влиянию прошлого и ступать на территорию, где оно все еще имеет над ними власть. Как только они окунутся в этот омут, включится «обратная сторона медали»: дурные привычки, тайные любовные комплексы. Слабость, проявленная сегодня, завтра даст повод для сожалений.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам развивать проверенные временем отношения, но не рекомендуют форсировать новые романы: ростки свежих симпатий могут выглядеть заманчиво, но грозят дать хилые или ядовитые всходы. Вы можете зря потратить свой душевный жар или потерять другие ресурсы - например, время.