Прислушиваемся к голосу разума — гороскоп на 9 февраля

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге поощряет профессионализм, деловитость, упорство и верность традициям, помогает прислушиваться к голосу здравого смысла и к инстинкту самосохранения.

В то же время, может появиться подверженность вредным привычкам, склонность к унынию, подозрительность, злопамятность или скепсис. В течение дня запас энергии грозит иссякнуть, а упорство превратиться в зацикленность и ненужное упрямство. Важно вовремя заканчивать все процессы. Завершив начатые дела, лучше не браться за новые. Стоит отложить до завтра перспективные коллективные проекты, командировки, совещания, обучение.

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов на первом месте профессиональный долг или какая-то суровая необходимость. Но сделать им удастся немного, даже если они полны сил и благих намерений. Важным делом лучше заняться утром, так как энтузиазм и концентрация с каждым часом будут падать. Возможна раздражительность. Может быть не в духе начальник, заказчик или коллега. Новые перспективные проекты лучше отложить до завтра.

Телец

Этот день Тельцам лучше использовать для восстановления душевного равновесия. Настрой этих суток нельзя назвать излишне радужным, но он дает вам передышку в сферах, которые вам не подвластны, и позволяет принять разумные меры там, где это возможно. Звезды советуют не обольщаться спокойствием или паузой в новых делах: скорее всего, это иллюзия. Желательно не терять моральную и физическую форму.

Близнецы

На этот день Близнецам не стоит планировать начинания. Маловероятен прорыв в значимых планах. Но и такое положение дел можно использовать с толком. Вместо расширения горизонтов и покорения новых вершин, можно обратить внимание на скрытые подвохи ситуации. Звезды намекают, что это не всегда реальные опасности: порой вы сами ищете в хороших событиях дурной подтекст или мнимую аналогию с прошлым.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам придется стать проницательнее в общении с окружением, так как прямые способы коммуникаций могут быть затруднены. В новых отношениях будет сказываться власть старых предубеждений. Угадать мотивы знакомого человека поможет опыт. Это не лучший момент для попыток сблизиться, «взломать лед», направить диалог в другое русло. Нежелательно проводить знакомства, переговоры, собеседования.

Лев ‌‌

Сегодня Львам не стоит рваться на передний план, публично озвучивать свое мнение или вызывать кого-то на словесную дуэль. Вплоть до ночи лучше быть скромнее, заниматься рутиной или работать над своими недостатками. Внимания может требовать здоровье, быт, неприятная часть повседневных дел. Желательно поэтапно закрывать проблемы прошлого: они влияют на вашу репутацию сейчас и на сценарии будущего.

Дева ‌‌

Сегодня в пользу Дев работает их природная практичность, а также опыт, освоенный в прошлом навык или реализованный талант. Можно подтвердить свое мастерство в сложной ситуации, в которой трудно сориентироваться представителям младших поколений или новым сотрудникам. Это подходящий день для того, чтобы укрепить позиции и вернуть себе часть авторитета, например, родительского или профессионального.

Весы ‌‌

Весов вплоть до ночи может сопровождать уныние или неважное самочувствие. Возможны неприятности в доме, быту, напряженная психологическая атмосфера в семье или рабочем коллективе. Это не самый удачный момент для начинаний: будет мало свободы, грозит исчезнуть вдохновение, не исключен бытовой дискомфорт или моральный прессинг. Нежелательно приступать к новым проектам, выбору и обустройству жилья.

Скорпион

У Скорпионов вплоть до ночи сохранится рычаг влияния на ситуацию. Многим Скорпионам поможет их профессиональный опыт или природное чутье. Но им также важно правильно выбрать сферу приложения усилий - иначе их труды могут быть напрасны, а результаты не оценены и не востребованы. Успех вероятнее там, куда не дошли новые веяния, нет альтернатив традиционным подходам и можно действовать по старинке.

Стрелец

Сегодня задача Стрельцов - эффективно использовать в новых делах старые ресурсы. Не стоит бездумно обновлять арсенал, если «есть еще порох в пороховницах» (например, покупать новый инструмент, когда пригоден прежний). Актуальной темой может стать ремонт техники, переобучение персонала, частичное переоснащение производства. Самое время пустить в ход давний хозяйственный или финансовый резерв.

Козерог

В эти сутки Козероги подвержены влиянию прошлого (особенно, его неприятной части), а также своим дурным привычкам. Возможна депрессия, подозрительность, скепсис. Чем меньше плохих ассоциаций и деструктивных наклонностей, тем лучше пройдет день, будет проще продолжить полезные занятия. Защищать свои интересы и продвигать таланты сегодня можно старыми, лишь немного модернизированными методами.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше погрузиться в полезную работу. Например, в домашние дела или производственные процессы. Иначе есть риск оказаться в одиночестве, заточении, опасности или депрессии, наедине с дурными мыслями, болезнями или недружелюбными людьми. День благоприятен для обустройства дома, проверки владений, строительства и ремонта, в напряженной ситуации - для усиления охраны, «рытья окопов».

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб есть время для того, чтобы справиться с неординарной задачей или довести до конца трудное дело. Проявленное упорство даст хорошие плоды, но скорее на знакомых путях и на уже возделанной почве. Попытки применить старые методы в новом направлении дадут лишь мнимый успех. Стоит просчитывать ходы наперед, чтобы не потратить напрасно время, деньги или другие ресурсы (в том числе, чужие).