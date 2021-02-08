Приметы на 9 февраля: что нельзя делать в этот день

Не рекомендуется дарить подарки. Считается, что вместе с ними поневоле можно передать негативную энергию. По этой же причине лучше не принимать презентов в этот вторник.

Не следует проводить манипуляции с волосами: красить, стричь и даже мыть. В противном случае можно лишиться памяти или рассудка.

Не стоит 9 февраля подставлять лицо ветру. Наши прапрапрадеды верили, что так можно лишиться красоты, которую буквально сдует.

Строго-настрого запрещено в этот день обижать котов и кошек, иначе животные начнут мстить. В этом были уверены предки.

Сны в эту ночь откроют вам глаза на истинное положение вещей, возможно, подскажут, кто вам друг, а кто враг. Так что отнеситесь серьезно к персоналиям в сновидениях.