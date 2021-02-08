Какие знаки зодиака самые безотказные

Сегодня поговорим о том, кто из знаков зодиака практически безотказен и по тем или иным причинам просто не в состоянии проигнорировать просьбу, приказ, пожелание, а кто четко блюдет свои интересы и вполне спокойно говорит «нет» на все то, что ему неудобно, неприятно, вызывает негативные эмоции и нарушает планы.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны излишним соглашательством не страдают, у них не возникает чувства неловкости, когда приходится кому-то в чем-то отказывать или отстаивать свои суждения, ведь для них в приоритете их собственная жизнь и их авторитарное мнение. У них всегда полно своих мыслей, идей, планов, и если чья-то просьба (приказ, пожелание) ставит под угрозу реализацию задуманного, они не стесняются четко озвучивать отказ, не смягчая его всяческими «может быть, когда-нибудь…». А еще они часто говорят «нет» просто потому, что уверены: человек и сам справится с тем, в чем просит содействия.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы прекрасно умеют говорить «нет», если не усматривают в ситуации прямой для себя выгоды. Они быстренько просчитывают, что им может «наплющить» от выполнения поступившей просьбы, и, если оказывается, что это пустая трата времени и других ресурсов, находят тысячу и один повод для отказа. А порой они и вовсе тихо и интеллигентно «сливаются», уходя и от ответа, и от просящего, если понимают, что прямой отказ может навредить деловым/рабочим, дружеским, родственным или соседским отношениям.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы «нет» предпочитают не говорить, однако это не значит, что они кидаются исполнять все просьбы и пожелания. Увы, даже если представитель этого знака что-то пообещал, не факт, что он через пять минут вообще об этом вспомнит — новые впечатления быстро отодвигают на задний план то, что уже произошло. Так что им свойственно на все отвечать: «Да-да, обязательно», — чтобы в данный конкретный момент от них отстали или чтобы показаться хорошим человеком, на которого можно положиться, а потом откровенно «забивать» на просьбы, если они не сулят интересных лично для них событий.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, как правило, говорят «нет» только в том случае, если объективно понимают, что выполнить чью-то просьбу просто физически не в состоянии. Но и обещаниями не разбрасываются. Чаще всего они используют обтекаемую формулировку «Я посмотрю, что с этим можно сделать», которая в реальности означает, что представитель данного знака действительно предпримет все, что в его силах, чтобы дать вам желаемое, даже если сей процесс будет растянут по времени. А вот торопить Рака не стоит — закроется и с него вообще фиг что получишь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы ради красного словца пообещают вам что угодно. Но не обольщайтесь — чаще всего этим включение в чужую проблему и ограничивается, так как все то, что им неудобно, идет лесом без оглядки на личности, дружеские и родственные отношения, даже вероятные последствия. Ну разве что только взятые на себя рабочие обязательства они стараются все же выполнять, чтобы ими и их мастерством продолжали восхищаться, ну и чтобы денежки не перестали капать. И лишь в юности, пока истерическая жажда всеобщей любви чрезвычайно сильна, они кидаются делать все, о чем их просят.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы стараются не говорить «нет» тем, кто им чем-то важен и по-своему полезен; это тонкий стратегический расчет, ну и немножко эмоциональный контекст. А вот остальным они вполне спокойно отказывают, обосновывая свое поведение настолько убедительно, что просящий впадает в неловкость из-за того, что посмел потревожить такого занятого человека. При этом далеко не факт, что те причины, которые вам «скормили», на самом деле имеют место быть — Девы те еще фантазеры, если не желают чего-то делать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы говорить «нет» категорически не умеют. Им настолько важно нравиться всем без исключения, что они готовы согласиться с чем угодно, пообещать то, о чем их просят, взять на себя любые дополнительные заботы и хлопоты. К тому же отказ априори означает напряжение в межличностных отношениях, что для представителей данного знака огромный психологический дискомфорт, и лучше они будут испытывать физическое неудобство, выполняя то, что пообещали, чем страдать из-за чьей-то обиды и из-за возникшего конфликта.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы «нет» говорят твердо и достаточно часто — они не стараются казаться лучше, чем есть, и у них просто отсутствует та «кнопка», которая отвечает за пиетет перед окружающими. Представители этого знака на все имеют свое мнение, руководствуются даже не своими интересами и текущим расписанием, а нынешним психологическим состоянием, ну и терпеть не могут тех, кто старается посидеть у них на шее. Однако если кто-то из них взял по отношению к вам какие-либо обязательства, он их выполнит, даже если ему это неудобно, хлопотно, затратно по каким-то ресурсам.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы периодически говорят «нет» чисто из вредности. Их забавляет, как человек начинает метаться в поисках альтернативного решения или обалдевает из-за неожиданного противления приказам. Но это в основном происходит в отношениях с родней и с начальством. С друзьями же и с коллегами, равными им по положению, они ведут себя несколько иначе — если могут удовлетворить чью-то просьбу, они это делают, а если нет никакой возможности — без экивоков об этом сообщают и закрывают сей вопрос навсегда.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги говорят «нет» регулярно, многим и по разным причинам. Но их авторитет и репутация позволяют отказывать без особого ущерба для реноме и для будущего взаимоотношений, так как окружающие почему-то уверены — если представитель данного знака за что-то не взялся, значит, реализовать это в принципе невозможно. И только тем, кто сильно выше их по положению и/или может перекрыть им доступ к намеченной цели и к каким-то благам, они стараются не отказывать — срабатывает умение видеть происходящее в долгосрочной перспективе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи «нет» говорят чрезвычайно редко. Они охотно откликаются на чужие просьбы, берут на себя дополнительные обязательства, влезают в ситуации, крайне для них неудобные и нарушающие их частные планы. И только устоявшиеся моральные принципы они не предадут ни по прихоти друзей, ни по воле начальства, тут пожелания и приказы бессильны. А еще они попой чувствуют моменты, когда пока не озвученная просьба может аукнуться им какой-то вселенской гадостью, и становятся неуловимыми — не отвечают на звонки, игнорируют имейлы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы традиционно делятся на две категории. Первая отказывает даже в том, выполнение чего быстро и совершенно незатратно, безболезненно, необременительно; просто им лень и не хочется перекраивать устоявшийся график жизнедеятельности. Вторая говорить «нет» не умеет категорически; им проще пойти на поводу, чем спорить, отстаивать свои права, приводить аргументы и настраивать против себя просителя или раздающего приказы; они служат другим и находят в этом своеобразное упоение.