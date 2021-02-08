Что маги говорят о конце пандемии коронавируса

Многие экстрасенсы и провидцы предсказали начало пандемии коронавируса и всемирный карантин, а теперь они делятся своими прогнозами о том, когда все это закончится.

Несмотря на то, что темпы распространения вирусного заболевания уменьшаются, опасения вызывают новые штаммы. Они становятся опаснее, а антитела у переболевших людей не могут их защитить.

Медики говорят, что COVID-19 останется с нами навсегда, а его темпы распространения значительно замедлятся, если человечество достигнет коллективного иммунитета. Однако, когда это будет, вирусологи сообщить не могут.

Британский экстрасенс Николас Ауджула, который предсказал поражение Трампа на выборах, уверен, что к весне медики смогут взять ситуацию с коронавирусом под контроль, но опасения о том, что он будет распространятся, останутся. Он пророчит, что ограничения и панически настроения относительно COVID-19 прекратятся в 2022 году.

Финалистка российского шоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова тоже поделилась своими прогнозами. Она тоже думает, что к весне ситуация с коронавирусом стабилизируется, но пророчит другие беды.

"Коронавирус уйдет в марте. Но придет новая форма вируса, а после нее еще одна. До 2023 года люди переболеют тремя формами вируса", - заявила экстрасенс.

Другая участница "Битвы экстрасенсов" Дарья Миронова заявила, что в России победят коронавирус немного раньше, чем во всем мире. По ее мнению, уже к 25 мая он отступит в РФ. Спустя две недели вирус начнет ослабевать в других странах. Она также отметила, что туризм начнет восстанавливаться в середине июня 2021 года, но внутренний туризм будет преобладать.

Потомственная ясновидящая Валерия Карат не дает точных дат, но призывает не расслабляться после того, как в мире снимут карантинные меры. Она уверена, что для полного возвращения к привычной жизни, восстановлению отрасли путешествий потребуется два-три года.

Специалист по китайской астрологии Алексей Гришин в своих прогнозах руководствуется "китайской метафизикой". Согласно его мнению, к лету вирус ослабеет.

"В течение летних месяцев вирус начнет ослабевать. Энергии мая, июня и июля могут перебить вирусную волну".

Алевтина Кузнецова