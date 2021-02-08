Астролог назвал неудачные дни для автолюбителей

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 8 по 14 февраля.

Понедельник — относительно благоприятный день для вождения, особенно если это сопряжено с профессией.

Во вторник больше шансов попасть в затор, выбрать неправильный маршрут, но этот день подойдёт для замены старых деталей на новые.

Среда и четверг — дни перед новолунием на фоне ряда напряжённых аспектов планет, для вождения риски повышены, поездки имеет смысл максимально упростить, соблюдать скоростной режим, не забывать включать фары.

Пятница и первая половина дня субботы — хорошее время для дел с использованием транспорта. Вечер субботы советует не спешить за рулём.

Воскресенье — благоприятный день для вождения, поездок со знакомыми, друзьями.