Следуем зову разума – таро-прогноз на 1-7 февраля

Таро – уникальный и эффективный способ самопознания и исследования будущего. Узнаем, какие карты выпали в качестве прогноза на эту неделю.

8 февраля – Звезда

Звезда – это карта Таро Старшего Аркана, а значит, она предвещает что-то действительно важное. Это знак веры в свои силы, хороших новостей и новых перспектив. Вероятно, откроется что-то, что даст вам вдохновение – берите его полностью, и не бойтесь, что что-то не сработает.

9 февраля – Двойка Пентаклей

На вторник выпала Двойка Пентаклей – карта двойственности и лавирования между полюсами. Относитесь легко к возникающим сложностям, будьте ловкими и не бойтесь заниматься несколькими вещами сразу.

10 февраля – Восьмерка Мечей

Эта карта кажется довольно печальной: на ней изображена девушка с завязанными глазами, окруженная восемью мечами. Кажется, будто у нее нет выхода из сложной ситуации, но на самом деле – мечи не окружили ее и она может спокойно покинуть зону своего дискомфорта. Ищите возможности, не опускайте руки, все обязательно получится!

11 февраля – Король Мечей

Король Мечей – сложная карта. Это знак того, что вам надо собраться с мыслями и подготовить план, не поддаваться лишним эмоциям, следовать зову разума. Король Мечей – это день, который иногда надо просто пережить.

12 февраля – Справедливость

Справедливость – карта строгая. В эту пятницу постарайтесь делать все по правилам, соблюдать режим дня и не обманывать людей. Любая ложь обернется против вас, так что не испытывайте судьбу.

13 февраля – Пятерка Чаш

Это карта печального прощания с кем-то или чем-то. С кем или чем – будет ясно ближе к делу. Не держитесь за то, что по-настоящему никогда вам не принадлежало, погорюйте немного и двигайтесь дальше.

14 февраля – Восьмерка Жезлов

В это воскресенье что-то зарядит нас энергией, да так, что захочется немедленно приступить к исполнению всех своих планов. Не спешите слишком, помните о качестве: чем лучше проработаны детали, тем ценнее результат.

Мирослава Кан