Как вызвать теплую погоду: обряды и заговоры

Аномальные морозы накрыли большую часть Центральной России.

По данным Гидрометцентра, в Москве и на Урале температура воздуха понизиться до 30 градусов. В давние времена люди знали, как общаться с природными стихиями, чтобы стало теплее и солнечнее. Мы собрал самые интересные обряды и заговоры на хорошую погоду.

Прогнать морозы

Во время сильных морозов знахарки прибегали к обряду, который помогал людям не замерзнуть в дороге. Для этого нужно было поднять ладони (без варежек) выше головы и громко говорить:

Мороз, ты свирепый мороз!

Исчезни, уйди, чтоб никто не замерз.

Гуляй не здесь, гуляй по лугам и полям,

Неси свои холода по чужим сторонам.

Нападай ты, Мороз, на болотные кочки,

Там ждут тебя черти и чертовы дочки.

Иди, Мороз, на простор, в чисто поле,

Не неси в село Божьим людям горе.

Под моей ногой три святых листа,

Под моей рукой три святых креста.

Отец. Сын. Святой Дух.

Аминь. Аминь. Аминь.

Целебная магия северных народов

Жители народов Севера перед выходом из дома проводили специальный ритуал, который помогал им пережить холода. Они останавливались на пороге перед приоткрытой дверью и произносили слова:

«Мороз Иваныч, я, раб Божий, тебя знаю, тебя уважаю. Прошу об одном: пощади меня, грешного, несовершенного, смертного. Ты всесилен, а я покорен. С тобой не воюю, от тебя не прячусь, не тебя не плачусь. Не жги мое тело, не коли, не кусай, в ледяной ад не бросай. Я себя жалею, на твою доброту надеюсь»

Защита от ветра и стужи

Для защиты дома от ветра и стужи люди в древние времена пользовались специальным магическим обрядом. Во дворе они сжигали три бревна яблони, собирали пепел и угли и помещали их в мешок. После этого нужно было произнести заговор:

«Как в доме крестьянском жарка печь, так вам в моем доме тепло беречь, старого да малого охранять, стужу в мой дом не пускать».

Подкупить погоду

Чтобы погода была солнечной, в давние времена люди бросали монетку через левое плечо. Номинал монеты приравнивали к числу солнечных дней. К такому обряду прибегают жители российских деревень и в настоящее время.