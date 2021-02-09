Три знака зодиака, которым помогают Высшие силы

В гороскопе есть 3 счастливчика. Эти знаки зодиака находятся под надежной охраной небес.

Их никогда не покидают ангелы-хранители, а тонкая связь с Высшими силами помогает выбирать правильные путь и не совершать ошибок.

С первых дней жизни знак чувствует себя избранным. Он никогда не бывает одинок. Его постоянно сопровождает защитник из духовного мира. Стрелец находится под собой охраной небес. Высшие силы бережно ведут его по жизни, подсказывают верные решения, помогают развиваться и совершенствоваться. Остается только позавидовать особой связи знака с божественным миром.

Любимчик воздушной стихии умеет адаптироваться к любой ситуации. Знак просто не замечает невзгоды и смело идет навстречу трудностям. Близнец знает, что ему нечего бояться, ведь на его стороне главная жизненная энергия – воздух. Она всегда окажет поддержку и не даст ему оказаться на пороге смерти. Близнеца можно назвать счастливчиком вдвойне. Помимо воздушной поддержки он обладает уникальным финансовым даром. Деньги его любят, а фортуна всегда смотрит в его сторону.

Прагматичный до тошноты и точный до безобразия знак покорил Высшие силы своей честностью и любовью к порядку. Дева и плохие поступки – несовместимые понятия. Искренний знак всегда стоит на стороне правды, чем и заслужил благосклонность небес. В награду за упорство, трудолюбие и пропаганду истины духовные наставники одарили Деву абсолютной интуицией и сильными магическими способностями. Знак может видеть будущее и предсказывать судьбу. Эти навыки помогают Деве покорять любые вершины и воплощать мечты в реальность.