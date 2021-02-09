Судьбоносные перемены ждут четырех знаков в конце февраля

Мрачный и сильный Плутон символизирует разрушения в жизни людей, которые кардинально ее меняют.

Планета призывает пересмотреть ту или иную сферу и вымести из нее все, что уже отжило и устарело. Астрологи связывают Плутон с кризисами в браке и бизнесе.

Хорошая новость в том, что в феврале Плутон включится только один раз – 25 числа. Однако он придет не с ревизией, а с предложением. Трин с Марсом прибавит сил и поможет выдержать грядущие перемены. Отжившее будет уходить легко и свободно. День будет удачным для финансовой активности, чтобы продавить свои интересы, начать ремонт и даже навязать кому-то свою волю.

Ярче всего аспект проявится в жизни четырех знаков зодиака. В первую очередь это касается Овнов. Они будут почти всемогущи в финансовых делах, появятся неограниченные ресурсы, чтобы переломить ситуацию или провести крупную сделку. Но звезды советуют им пересмотреть свои ежедневные привычки, особенно в отношении сна и питания.

Еще один знак, который окажется под влиянием Плутона, – Тельцы. Его представители смогут кардинально поменять внешность. День будет благоприятным для визита к стоматологу, пластической операции или татуировки. Помимо этого, у них усилится волевое начало, что поможет защитить свои интересы в любой ситуации.

Почувствуют прилив сил и Скорпионы. Они интуитивно ощутят, что пришло время действовать, и направят свою энергию на трансформацию личных и деловых взаимоотношений. В результате все, что мешает развиваться дальше, будет без сожаления выброшено из жизни. Не исключено, что им придется побороться с партнером и переломить его нежелание что-то менять.

А вот Козероги переживут быструю и серьезную трансформацию личности. Они с легкостью преодолеют свои вредные привычки и недостатки и смогут подчинить себе обстоятельства. Причиной таких изменений станет некий человек или острая ситуация, с которой им предстоит столкнуться.