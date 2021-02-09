Инициатива наказуема — финансовый гороскоп на 10 февраля

Сегодня стоит держать свои идеи при себе, иначе вы наживете немало проблем.

Овен ‌‌

Звезды советуют Овнам быть предельно осмотрительными при работе с информацией и в деловых контактах. Возможно, вам поступят сведения, которые окажут негативное влияние на ваши дела. Могут быть допущены ошибки при работе с документами. Следует осторожнее вступать в новые деловые контакты либо вовсе от них отказаться. Не позволяйте никому отвлекать вас от важных дел.

Телец

Тельцам в этот день не рекомендуется принимать участие в коллективных мероприятиях типа собраниях акционеров или профсоюзных собраний. Это весьма напряженный день в плане способности вести диалог с коллегами при коллективной работе, когда требуется взаимопонимание в общем деле. Также может быть затруднен труд в составе группы единомышленников. Возрастает вероятность разногласий.

Близнецы

Близнецы сегодня могут быть настроены на активное отстаивание своей позиции, невзирая на препятствия, в том числе лиц, занимающих руководящие должности. То же самое касается взаимоотношений бизнесменов с представителями власти. Однако ваша активность может носить деструктивный характер. Звезды советуют действовать более мягко и не столь демонстративно.

Рак ‌‌

Звезды предостерегают Раков от участия в незаконных видах деятельности и попытках скрыть доходы от налогообложения. Помните, что ваша профессиональная деятельность сейчас может оказаться под пристальным вниманием представителей фискальных властей. Нарушения закона могут негативно отразиться на вашем профессиональном авторитете. Своевременно оплачивайте счета по кредитным обязательствам.

Лев ‌‌

У Львов этот день может быть связан с неожиданными происшествиями форс-мажорного свойства. Возрастает вероятность технической аварии в электросетях, а также технических сбоев. Если вы работаете с техникой и механизмами, то не забывайте о соблюдении правил техники безопасности. Рекомендуется воздержаться от пусконаладочных работ на производстве.

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день может сложиться достаточно напряженно. Те, кто выполняет клиентские заказы, могут в течение дня столкнуться с претензиями со стороны клиентов на качество выполненных услуг. Старайтесь погасить конфликт в самом его начале – в противном случае на вас может поступить жалоба начальству. Бизнесменам рекомендуется строже контролировать выполнение договорных обязательств.

Весы ‌‌

Весы сегодня могут столкнуться с ужесточением требований работодателя к соблюдению трудовой дисциплины. Постарайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места – подобные нарушения не останутся незамеченными. Возрастает вероятность штрафных санкций. Не лучший день для служебных командировок и работы на вахте.

Скорпион

Скорпионы, имеющие свой бизнес, в течение дня могут ощущать в себе усиление авантюристических наклонностей. Возможно, вам предложат вложить деньги в какой-то спекулятивный проект с обещанием получения высоких прибылей. Однако постарайтесь сберечь свои денежки и не рискуйте ими. Игроки на валютной бирже рискуют понести убытки.

Стрелец

У Стрельцов, имеющих свой бизнес, в этот день могут произойти непредвиденные события, связанные с нарушением договорных обязательств деловыми партнерами. С осложнениями пойдут работы по индивидуальному обслуживанию клиентов. В целом внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно, и вам будет сложнее проявить свою инициативу.

Козерог

Козерогам в этот день звезды не советуют отправляться в короткие деловые поездки и устанавливать новые знакомства. В дороге могут возникнуть непредвиденные осложнения. Это суетный день с точки зрения того объема информации, который предстоит усвоить. Также весьма нестабильная обстановка может сложиться у торговцев и консультантов сетевого маркетинга.

Водолей

Водолеи сегодня могут быть склонны к излишне масштабным финансовым расходам без должного самоконтроля. У бизнесменов велик риск перерасходов денег, что может привести к нехватке оборотных средств. Ваши доходы в этот день могут оказаться ниже ожидаемых, несмотря на вашу готовность к большим трудозатратам. Не торопитесь с принятием инициатив.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют воздерживаться от проявления личных инициатив. Дело в том, что вы сейчас можете сами себе навредить, поскольку ваши инициативы могут вызывать стойкое неприятие и сопротивление со стороны окружающих. Также могут возникать споры с деловыми партнерами. Будьте внимательнее к пожеланиям клиентов при работе в сфере услуг – высока вероятность что-то забыть.