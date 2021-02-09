Удача зависит от случая — гороскоп на 10 февраля

28-29 лунные сутки. Луна в Водолее фокусирует внимание на социально значимых событиях и популярных персонах.

Получит резонанс чье-то личное заявление или коллективная акция: собрание, массовый протест, корпоративная инициатива. Возможны сетевые дискуссии, научно-технические и культурные сенсации, правовые и политические прецеденты. Выяснится что-то принципиально важное. Возможны сюрпризы, сбои, убытки. Начинания рискованны: удача зависит от людей, судьбы и случая. Насыщенный день для программистов, прогнозистов, журналистов, просветителей, неформальных и офицальных лидеров, представителей новых ниш и профессий.

Овен ‌‌

В этот день Овнам сложно устоять перед авантюрой и экспериментом, в том числе, коллективными. Импульс может дать влияние друзей, желание быстрой наживы, любовное увлечение, надежда выйти на следующий уровень игры или совершить прорыв в творчестве. Звезды напоминают о неизбежных множественных рисках (особенно, если нечетко составлены планы, не структурирована информация и не проверены компаньоны).

Телец

Тельцов ждет увлекательный день, чреватый крутым виражом событий. Возможен новый виток карьеры или другой важный поворот. Итог дня не до конца предсказуем, но взлет или падение во многом зависят от вас. Например, вашего профессионального потенциала, эмоциональной устойчивости, изобретательности, управленческих навыков, готовности прогрессивно мыслить, чувствовать дух времени или ладить с людьми.

Близнецы

Близнецам день сулит приключения, находки, открытия, подтверждение догадок, получение одобрения, бонусов и ценных привилегий. Многим Близнецам удастся пройти конкурс или тест, получить известие, поощрение, грант, ресурс, найти покровителя или наставника, завоевать симпатию влиятельной персоны, закрутить роман с популярной личностью. Возможны подвижки в образовании, путешествии, судебном деле.

Рак ‌‌

Сегодня фортуна либо обходит Раков стороной, либо требует от них высокой неожиданной платы за свои «услуги». Маловероятны успешные индивидуальные начинания: для настоящего везения необходимо примкнуть к правильно выбранной группе. Многим Ракам придется издали наблюдать за чужим успехом - например, персональным взлетом кого-то из знакомых. Возможна излишняя подверженность всеобщим настроениям.

Лев ‌‌

Для Львов день ознаменован событием в жизни их группы или собственным важным действием (личной встречей, выступлением, заявлением, публикацией). А также, возможно, рубежным моментом в биографии значимого человека: встречным ходом партнера или конкурента, решением работодателя, вехой в жизни ребенка или ученика. Изначальный сценарий событий подвергнется правке, возможен сюрприз, экзамен, конфликт.

Дева ‌‌

Перипетии этого дня могут затронуть служебные обязанности Дев, их повседневный режим, отношения с коллегами и персоналом. А также отразиться на их здоровье, скорректировать план учебы, поездок, обновлений, получения услуг, содержания питомцев. Ключевым событием дня может стать корпоративная новость, собрание, совещание. Важный момент возможен у программистов, медиков, представителей сферы услуг.

Весы ‌‌

Весам не стоит упускать хороший день для начинаний. Несмотря на сюрпризы и осложнения, фортуна не покинет их и предложит особый бонус. Даже допустив промах, вы удержитесь на «гребне волны», сможете заявить о себе, добиться подвижек в любви, науке, учебе, творчестве или помочь детям. Материальные и организационные трудности уравновесит ваш моральный капитал (талант, обаяние, авторитет, знания).

Скорпион

Сегодня радикальные повороты и комплексные трансформации ждут Скорпионов повсюду, но чаще дома, на родине или в близком кругу. Многие Скорпионы не ограничатся рамками новшеств в частной жизни, будут следить за глобальными внешними сенсациями и социальным фоном. Одновременно, обострится их личный интерес к имиджу и судьбе отдельных персон: друзей, детей, коллег, деловых конкурентов, членов семьи.

Стрелец

Стрельцам день сулит важные новости, интересные встречи. Можно рассчитывать на продуктивные поездки, на успехи в исследовании, прогресс в делах и на развитие приятных перспективных связей. На большинстве путей-дорог не обойдется без приключений, но это скорее испытание мастерства или проверка на техническую грамотность, чем тревожный сигнал. Вы можете быть уверены, что в целом не сбились с курса.

Козерог

Козерогам сегодня нелегко принять решение. День создает новые, нетипичные и потенциально убыточные ситуации. Несколько проблем могут сплестись в одну. Если в ваши планы не входят эксперименты или их не позволяет бюджет, стоит в любом деле удвоить внимательность и подумать о подстраховке - иначе велик риск сюрпризов, разочарований и потерь. Важно всесторонне оценивать людей, вещи, шансы, новости.

Водолей

Для Водолеев день отмечен важным, порой поистине судьбоносным моментом. При этом значение получит их собственная линия поведения: имидж, стиль, манера речи, исповедуемые ценности, способ предупреждать угрозы и справляться с нештатными ситуациями, уровень профессионализма. Многие Водолеи окажутся в гуще событий и в эпицентре внимания, сами станут провокаторами приключений или их главными героями.

Рыбы ‌‌

Сегодня большинству Рыб придется довериться судьбе. Помимо личных талантов, возрастет роль случая, окружения, общего социального и информационного фона. Больше других будут подготовлены к событиям Рыбы, обладающие уникальными знаниями, имеющие доступ к источникам сведений и (или) широкие дружеские связи. Они смогут преуспеть за счет своей осведомленности, принадлежности к команде или сообществу.