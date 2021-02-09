Удача в сердечных делах — любовный гороскоп на 10 февраля

Сегодня вам будет легко общаться и показывать свои чувства второй половинке.

Овен ‌‌

Сегодня Овны способны положить к ногам пассии весь мир, достать с неба звезду или провести невероятный эксперимент. Чтобы выйти на новый уровень отношений, они готовы на любую авантюру и согласны пройти суровый тест. Шансы на удачу в любви велики, но за нее Овнам придется заплатить немалую цену.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы не мелочатся и смело рвут шаблоны. Они не потерпят полумер, способны сделать радикальный шаг навстречу любимому человеку или, наоборот, решительно разорвать союз. Их неожиданный образ и отчаянная тактика ошеломят не только партнера, порой Тельцы будут удивляться сами себе.

Близнецы

Сегодня Близнецов ждет момент удачи в любви. Возможно счастливое совпадение, «сбыча мечт» и (или) расчетов. Удастся закрутить роман с популярной звездной личностью или стать таковой для партнера, продолжить роман с иностранцем или влиятельной персоной. Наладятся отношения после разлуки, заминки.

Рак ‌‌

Атмосфера этих суток помогает преодолеть штампы и стереотипы в любви и Ракам, и их партнерам. Если вы давно хотели внести в свои отношения свежую струю, этот знаменательный момент настал. Но помните, что нововведения и эксперименты способны завести вас гораздо дальше, чем вы изначально планировали.

Лев ‌‌

В романе Льва настала важная фаза. Несмотря на попытки заранее спланировать сценарий и спрогнозировать итог, не обойдется без волнений и сюрпризов. Если хотите иметь бонусы в шахматной игре любви, готовьтесь к бою: за статус короля или королевы нужно сразиться, любой неверный ход влечет шах и мат.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленные Девы зависимы от новостей, а также от советов, которыми их норовят снабдить окружающие (особенно, коллеги). Под пристальным вниманием, массированной информационной атакой или прессингом комментариев могут оказаться и партнеры Дев. Легко сломаться и уступить общественному мнению.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют влюбленным Весам вдохнуть побольше воздуха в легкие и идти вперед, невзирая на козни врагов. Фортуна на их стороне и даже неприятные повороты событий обещают в итоге обернуться для них удачей в делах сердечных. Не стоит упускать счастье из-за лени, робости или консерватизма.

Скорпион

Сегодня в любовной истории Скорпиона ожидается тектонический сдвиг. Возможен стресс, шок, трансформация. Если вам повезло, рано почивать на лаврах: подарок богов любви мало получить, надо его удержать. Партнер не менее свободолюбив и своенравен, чем вы, борьба индивидуальностей не будет легкой.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы могут не раз столкнуться с препятствием или совершить промах, но можно уверенно констатировать, что в целом они движутся правильным курсом. Посильные испытания в делах сердечных звезды советуют встретить как должное: удача, доставшаяся даром, покажется менее «вкусной».

Козерог

Сегодня Козероги, ищущие любви или начавшие роман, окажутся в нетипичной и затруднительной ситуации. Если вам дорога гармония в отношениях, лучше не ставьте ее под угрозу экспериментом: можно просчитаться и ошибиться сразу по нескольким пунктам. Не лучший день для выбора подарка в знак симпатии.

Водолей

Сегодня Водолеи творят свое личное счастье собственными руками, на пару с судьбой. Последняя столь капризна, что способна и сделать им царский подарок, и устроить внезапные испытания, заставляя их понервничать. Это день взлетов и падений в любви, но с большим шансом на счастливый финал в будущем.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше не афишировать свои любовные симпатии и связи, что будет нетрудно: личные приключения представителей этого знака могут затеряться в потоке общих событий. Также не стоит заранее строить на этот день четкие планы: он способен принести самые неожиданные повороты любовных сюжетов.