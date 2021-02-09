Приметы на 10 февраля: что нельзя делать в этот день

Запрещено обижать домашних животных. Не стоит в эту среду даже убивать тараканов, клопов, пауков и проч. Считается, что домовой вступится за них — тогда никому не поздоровится.

Нельзя в этот день «входить» с грязным полом и беспорядком в доме, иначе хозяин жилища накажет неряху болезнями и неудачами.

Не следует 10 февраля окружать себя дурманящими ароматами, в том числе и духами. В противном случае голова будет болеть несколько дней кряду.

Не рекомендуется проходить мимо зеркала, не взглянув в него. Чем чаще смотреть на своё отражение 10 февраля, тем больше красоты прибудет, говорили наши предки.

В эту ночь во снах можно увидеть преграды, которые мешают достичь цели. Это будут лишь наброски — чтобы правильно их интерпретировать, необходимо обратиться к профессионалам.