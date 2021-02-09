Астролог посоветовала обратить внимание на сны с 9 на 10 февраля

Астролог и эксперт программы «Давай поженимся!» Елена Молдованова предупредила, что особое внимание нужно обратить на сны, которые приснятся в ночь с 9 на 10 февраля.

Она уверена, что это будут не просто вещие сны, а сновидения, дающие ответы на волнующие вопросы. В связи с этим астролог посоветовала загадать вопрос перед тем, как пойти спать. При этом снам с 10 на 11 февраля, наоборот, верить не стоит.

В целом, астролог считает, что 10 и 11 февраля будут хорошими днями для общения с друзьями и единомышленниками. В эти дни хорошо обсуждать новые проекты, устраивать мозговые штурмы и посещать тренинги.

В среду, 10 февраля, многие могут почувствовать себя уставшими и даже опустошенными. В этот день астролог советует устроить уборку и выкинуть все лишнее: разобрать шкаф, привести в порядок личные записи или рабочий стол.

11 февраля лучше заняться планированием на ближайшее время, обозначить приоритетные задачи для себя. Дело в том, что в этот день будет новолуние, а 12 февраля официально начинается год Быка. Это идеальное время для того, чтобы проводить обряды на привлечение финансового благополучия и составлять карты желаний.